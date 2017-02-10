Тест на подлинность

В Рязанской области в четвертом квартале прошлого года выявлено 89 фальшивых денежных знаков.

Как отмечает Главное управление Банка России по ЦФО, наиболее часто злоумышленники подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей: в октябре-декабре прошлого года их выявлено 4 485 шт. (55,3% от общего количества обнаруженных фальшивок), что на 93 шт. больше по сравнению с третьим кварталом. Вторыми по популярности у фальшивомонетчиков остаются банкноты номиналом 1 тысяча рублей.

«В Рязанской области в четвертом квартале 2016 года выявлено 89 фальшивых денежных знаков Банка России, что на 3 единицы больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. При этом по сравнению с третьим кварталом прошлого года количество изъятых поддельных банкнот снизилось на 14 единиц», – отмечает управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Маргарита Одинцова.

Количество случаев обнаружения поддельных денежных знаков иностранных государств в целом по ЦФО в четвертом квартале 2016 года составило 1 362 шт., пик выявлений пришелся на ноябрь – 779 фальшивок. Здесь традиционно лидирует доллар США.

В Рязанской области в октябре-декабре 2016 года выявлено 5 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США, что на 1 банкноту меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

«Банк России постоянно проводит мероприятия, направленные на профилактику фальшивомонетничества, среди которых важную роль играет информирование населения о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России, – напоминает Маргарита Одинцова. – Чтобы свести к минимуму риск получения фальшивых денег, мы рекомендуем ознакомиться с информацией о защитных признаках, размещенной на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Банкноты и монеты».