Алые паруса «Ассоли»
Вокально-хоровой ансамбль «Ассоль» муниципальной детской школы искусств №5 города Рязани (руководитель и дирижер Ирина Яшметова, концертмейстер Виктория Владимирова) успешно выступил на XI Международном конкурсе хорового и вокального искусства «Песни над Невой».
По результатам выступления ансамбль «Ассоль» удостоен звания лауреата II степени конкурса «Песни над Невой».
XI Международный конкурс хорового и вокального искусства состоялся в Санкт-Петербурге и объединил лучшие коллективы Таллина, Риги, Минска, Абакана, Казани, Анапы, Барнаула, Нижнего Новгорода, Омска, Рыбинска, Чайковского, Челябинска, Клина, Дубовой Рощи, Королева, Тихвина, Валдая, Сарапула и Санкт-Петербурга.
По материалам сайта администрации г. Рязани
10 февраля 2017