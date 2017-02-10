Алые паруса «Ассоли»

Учащиеся детской школы искусств №5 города Рязани стали лауреатами Международного конкурса

Вокально-хоровой ансамбль «Ассоль» муниципальной детской школы искусств №5 города Рязани (руководитель и дирижер Ирина Яшметова, концертмейстер Виктория Владимирова) успешно выступил на XI Международном конкурсе хорового и вокального искусства «Песни над Невой».

По результатам выступ­ления ансамбль «Ассоль» удостоен звания лауреата II степени конкурса «Песни над Невой».

XI Международный конкурс хорового и вокального искусства состоялся в Санкт-Петербурге и объединил лучшие коллективы Таллина, Риги, Минска, Абакана, Казани, Анапы, Барнаула, Нижнего Новгорода, Омска, Рыбинска, Чайковского, Челябинска, Клина, Дубовой Рощи, Королева, Тихвина, Валдая, Сарапула и Санкт-Петербурга.

По материалам сайта администрации г. Рязани