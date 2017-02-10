Под крышей «Олимпийского»

С открытием Ледового дворца спорта в Рязани более успешными стали дела и у хоккеистов

Хоккейный клуб «Рязань» сейчас с 73 очками в 46 играх занимает 13-е место, делает уверенные шаги к выходу в плей-офф. 5 февраля рязанцы на своей площадке обыграли сильную команду «Динамо» из Балашихи со счетом 3:1. Через день в заключительном домашнем матче рязанцы уверенно переиграли одного из основных конкурентов в борьбе за путевку в плей-офф, «Динамо» из Санкт-Петербурга, – 6:1, сделав значительный шаг к достижению заветной цели. Но сегодня мы решили рассказать о тех, кого пока реже показывают по телевизору, – воспитанниках ДЮСШ ДС «Олимпийский».

На данный момент в спортивной школе обучаются 408 воспитанников по хоккею (создано 16 учебных групп для ребят 1997 – 2010 годов рождения). Детские хоккейные команды спортивной школы ежегодно принимают участие в соревнованиях различного ранга. Если пять лет назад в первенстве России по хоккею с шайбой среди команд юниоров, юношей и младших юношей рязанцы занимали 5 – 6 места, то в 2015 году результаты юных хоккеистов значительно повысились. Федерация хоккея России включила воспитанника ДЮСШ ДС «Олимпийский» Николая Богатова в состав юниорской сборной России до 17 лет для участия в международных соревнованиях «Турнир 4-х наций». По итогам турнира команда России заняла первое место, обыграв традиционно сильных финнов, шведов и чехов. Вклад юного рязанского хоккеиста в общую победу был немалым.

Впервые в Рязанской области была создана команда, выступающая в юниорской хоккейной лиге. Далеко не все ребята в 16 лет могут сразу попасть в МХЛ и ВХЛ в связи с колоссальной конкуренцией. Юниорская хоккейная лига выполняет важную функцию – продлевает хоккейную жизнь воспитанников, дает им возможность окрепнуть, заявить о себе как о перспективных хоккеистах. Старт рязанской команды оказался в ЮХЛ удачным – 5-е место по итогам сезона 2014 – 2015 годов.

В том же 2015 году на базе школы №9 г. Рязани создали спортивный класс для юных хоккеистов. Это позволило одаренным детям рационально сочетать образовательный и учебно-тренировочный процессы. По итогам сезона команды 2000-го, 2002-го и 2005 годов рождения заняли в играх открытого первенства Московской области первое место, хоккеисты 2004 года рождения стали вторыми, а ребята 2006 года рождения заняли третье место. Команда юниоров заняла второе место в турнирной таблице. По результатам соревнований рязанцы были приглашены для участия в финальном этапе первенства России по хоккею среди юниоров до 18 лет, где заняли пятое место.

Успешно играют рязанцы и в сезоне 2016 – 2017 годов. Первенство страны пока продолжается, поэтому тренеры не рискнули обозначить даже предварительные итоги, но они надеются, что воспитанники их не подведут.