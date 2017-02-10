Узоры на льду

Как в Рязани развивается один из самых грациозных видов спорта

Фигурным катанием на коньках юные рязанцы начали заниматься задолго до открытия Ледового дворца спорта «Олимпийский». Тренировки и соревнования проводились на открытой хоккейной коробке стадиона «Спартак». Посмотреть на выступления фигуристов приходили немногие, ведь в зимнюю стужу на трибунах не очень-то уютно. Да и спортсменам на льду было некомфортно, но самые упорные добивались и спортивных разрядов, и побед в соревнованиях.

С началом работы Ледового дворца спорта рязанские фигуристы Лариса Мелкова, Александр Егоров, Ольга Шевцова и Светлана Строилова пришли работать в «Олимпийский» и стали тренерами. Набрали детские группы. Родители буквально в очередь вставали, чтобы отдать свое чадо в фигурное катание. Большинству мам и пап тогда казалось, что пройдет несколько лет, и станут их дети такими же, как Евгений Плющенко или Татьяна Навка с Романом Костомаровым, которые в год открытия Ледового дворца в Рязани стали чемпионами мира в танцах на льду. На церемонию открытия уникального спортсооружения 5 ноября 2005 года прибыли почетные гости из Москвы, среди них – трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Потом неоднократно приезжали в Рязань с шоу-программой «Звезды на льду» и другие олимпийские чемпионы, а также чемпионы Европы и мира. На их выступления юные рязанские фигуристы смотрели, словно на ожившую сказку. А родители верили: пройдет немного времени, и наши вот так же смогут.

В январе 2011 года во Дворце спорта «Олимпийский» создали детско-юношескую спортивную школу. На начало 2017 года в ней обучаются 326 юных фигуристов. В 2016 году рязанские спортсмены по фигурному катанию на коньках принимали участие в зональных соревнованиях первенства России, в Спартакиаде молодежи (кандидат в мастера спорта Владислав Антонышев был отобран в финал Спартакиады). Во всероссийских соревнованиях «Беломорские игры» кандидаты в мастера спорта Владислав Антонышев и Юлия Ярыгина стали чемпионами. На открытых первенствах Калужской, Тульской, Воронежской, Ивановской, Ярославской, Пензенской, Рязанской областей и на Кубке Республики Удмуртия стали победителями и призерами более 70 рязанских фигуристов. В ноябре 2016 года 10 лучших спортсменов по фигурному катанию были приглашены в образовательный фонд «Талант и успех» (Сочи). В течение года на льду Дворца спорта «Олимпийский» были проведены открытый личный Кубок Рязанской области, V открытый юношеский турнир «Рязанские узоры», открытое первенство Рязанской области.

Наверное, все родители мечтали, отдавая своих детей в секцию, о более высоком уровне побед. Да, есть и такие, но их рязанские фигуристы демонстрируют уже в других городах, и у других тренеров. Перспективный фигурист Эмиль Самвелян с 2009 года выступал за ДЮСШ «Олимпиец» подмосковной Балашихи в паре с Анной Нагорнюк, а потом стал кататься в другом коллективе с Аллой Лободой. В 2011 году пара дала мастер-класс юным фигуристам в родной Рязани. Через год Самвелян выступления прекратил, вернулся домой и сейчас работает в ДЮСШ ДС «Олимпийский» тренером, а его бывшая напарница в танцах на льду Алла Лобода и ее новый парт­нер Павел Дрозд стали чемпионами мира среди юниоров.

– Мой воспитанник Дмитрий Шутков уехал четыре года назад в Санкт-Петербург, в Академию фигурного катания, к Заслуженному тренеру России Алексею Николаевичу Мишину, – рассказывает старший тренер ДЮСШ ДС «Олимпийский» Лариса Мелкова. – Недавно я видела его выступление. Он уверенно овладел всеми тройными прыжками. Сейчас входит в шестерку лучших фигуристов страны на этапах Кубка России. Еще одна моя воспитанница, Александра Трусова, уехала два года назад в Москву, к тренеру Этери Тутберидзе. В числе воспитанников Этери Георгиевны – олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая и чемпионка мира 2016 года Евгения Медведева. В прошлом году рязанка Александра Трусова стала чемпионкой Москвы.

Старший тренер ДЮСШ ДС «Олимпийский» Лариса Николаевна Мелкова считает, что в Рязани подобных успехов добиться пока невозможно. Для этого необходимы условия спортивного интерната – минимум две тренировки в день и бригада тренеров, каждый из которых работает в своем направлении – ОФП, прыжки, спецподготовка. Как у того же Мишина в Питере или у Ирины Лобачевой в подмосковном Новогорске.

В каждом регионе страны пока не получается создать условия для тренировок фигуристов, подобные питерским или столичным. Да это вряд ли и нужно. Олимпийское «золото» – удел избранных, а вот стремиться к нему может каждый. И это тоже очень важно как для страны в целом, так и для юных спорт­сменов, выходящих на лед ради того, чтобы одержать победу, прежде всего, над самим собой.

В канун Дня зимних видов спорта в Ледовом дворце спорта «Олимпийский» провели открытое первенство города по фигурному катанию. Участвовали 125 юных спортсменов из Калуги, Липецка и Рязани. По программе I юношеского разряда победителем стал Алексей Селезнев. Лучшие по программе II юношеского разряда – Денис Антонов и Анастасия Сорокина. По программе III юношеского разряда чемпионы – Артем Воронов и Алиса Малакова. У самых маленьких по программе «Юный фигурист» на первой ступеньке пьедестала почета оказались Егор Колбаскин и Станислава Никитина.

Родители ребят и тренеры надеются, что и этим юным фигуристам когда-то улыбнется олимпийское счастье. Главное – верить в успех!