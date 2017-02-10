Областная общественно-политическая газета
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10 февраля 2017 года
№25 (5312)
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10.02.2017
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№25 (5312) |
Четырнадцатая полоса
Спорт
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Все – на «Лыжню России»

Старт самых массовых соревнований года состоится завтра в полдень
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Все – на «Лыжню России»
Фото автора.

Самая массовая гонка

В Рязанской области «Лыжня России» впервые была проведена в 2005 году. В соревнованиях приняли участие более 3000 человек. В 2006 году количество участников возросло до 5000 человек, в 2007 году – до 7000, в 2008 году – до 10000 человек. В 2014 году была проведена «Олимпийская Лыжня России», посвященная XXII зимним Олимпийским играм в городе Сочи. В 2015 году «Лыжня России» в регионе прошла в новом формате. Мероприятие отличалось от предыдущих тем, что старт забегу был дан одновременно в 14 городах и муниципальных районах области. В 2016 году на старт вышли любители и профессионалы лыжного спорта в 18 муниципальных образованиях области.

В этом году соорганизаторами «Лыжни» стали 20 муниципальных образований (города Касимов, Рязань, Сасово, Скопин, Александро-Невский, Ермишинский, Захаровский, Кадомский, Касимовский, Клепиковский, Кораблинский, Милославский, Пителинский, Путятинский, Ряжский, Сапожковский, Сараевский, Чучковский, Шиловский и Щацкий районы).

В 2017 году начался 3 этап внедрения комплекса ГТО среди населения всех возрастов. В рамках «Лыжни России» взрослое население будет иметь возможность выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» по дисциплине «Бег/передвижение на лыжах». Для этого необходимо мандатной комиссии представить уникальный идентификационный номер (получается при регистрации на официальном портале комплекса gto.ru), копию документа, удостоверяющего личность, медицинский допуск. Также в рамках «Лыжни России» будут работать анимационные площадки, посвященные XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов 2017 года и пропаганде комплекса ГТО.

Центральный старт состоится завтра на лыжной трассе и биатлонном комплексе в районе Варских. Старт гонки для всех регионов – 12.00 по местному времени. Участники соревнований будут размещаться в двух стартовых коридорах – на 5 и 10 км. Старт одновременный для всех участников соревнований. Старт VIP-забега на дистанции 2017 м будет дан сразу после масстарта. Финиш участников организован в два финишных створа – 5 и 10 километров.

Порядок проведения соревнований

К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств. Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Регистрация участников соревнований проводится с 7 февраля по 10 февраля, с 09.00 до 18.00, по адресу: ул. Ленина, 35 или непосредственно в день гонки 11 февраля, с 9.00 до 10.30, на лыжной трассе пос. Варские Рязанского района.

Обязательное страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников XXХV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017» осуществляется при регистрации, стоимость страхового взноса для участников – 5 рублей. Участники предоставляют в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, справку-допуск врача (или личное заявление участника), уникальный идентификационный номер (для лиц, планирующих выполнение норматива комплекса ГТО по дисциплине «Бег/передвижение на лыжах»).

Мы поедем, мы помчимся

Завтра, в субботу, 11 февраля, доставка участников соревнований из Рязани к месту центрального старта будет осуществляться организованно автобусами. Место отправления автобусов – пл. Театральная (перед фонтаном). Время отправления – с 9.00 до 11.00 (последний автобус до места проведения соревнований отправляется в 11.00). Отправление участников в Рязань после окончания соревнований – в районе стоянки автотранспорта участников (с 13.30 до 15.00). Отправка автобусов – по мере наполняемости. Проезд бесплатный. В районе мест проведения соревнований будет обозначено место стоянки для транспорта участников. Для обеспечения более эффективной доставки участников к местам проведения соревнований рекомендуется воспользоваться бесплатными автобусами.

Развлечемся

Развлекательная программа пройдет под девизами «Поддержи XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов!» и «Выполни нормы ГТО!». Культурная программа будет включать спортивные конкурсы и эстафеты, танцевальные флеш-мобы, интерактивные викторины, памятные фотосессии и другие интересные мероприятия. Участники развлекательной и анимационной программ получат сувениры от министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Для участников соревнований предусмотрены палатки для переодевания. Будут работать бесплатные полевые кухни.

Снимок 

Статья опубликована в номере 25 (5312) от 10 февраля 2017 года
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