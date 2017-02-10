Мир не без добрых людей

В нашем учреждении на социальном обслуживании состоит участник боевых действий Олег Викторович Колунтаев. Родился он в 1960 году в г. Сибай Башкирской АССР. С 1979 по 1980 гг. в составе советских войск воевал на территории Афганистана. Более 40 лет живет в г. Рязани.

Несколько лет назад в результате перенесенного инсульта он стал инвалидом первой группы, но не отчаялся и стал писать. В 2016 году вышел автобиографичный роман Олега Викторовича «Тихий омут, или Печали и радости сержанта Синебрюхова» в трех книгах. В своей книге он пишет: «Мир наш не без добрых людей, нужно только в каком бы ты трудном положении ни находился, не опускать руки и сражаться до последнего, это я говорю тем людям, которые оказались в трудном, казалось бы безнадежном, положении…».

Олег Викторович, по сути, человек высокой выдержки, большой силы духа. Он не только нашел в себе силы двигаться дальше, но и творить. Но без помощи наших сотрудников ему было бы очень трудно.

«Благодарю службу социального обеспечения на дому, и особенно Светлану Васильевну, которая два раза в неделю в любую погоду носит мне продукты, и ее начальника Ольгу Юрьевну Суслину, которая в одну минуту может потушить любой конфликт, как бы нервно он ни начинался», – пишет Олег Викторович в своей книге.

Приятно услышать слова благодарности от человека, который остро чувствует отношение к себе. После его теплых слов благодарности хочется отдавать частичку себя людям, творить добро и помогать ближним!

Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рязани