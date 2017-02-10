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10 февраля 2017 года
№25 (5312)
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10.02.2017
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№25 (5312) |
Девятая полоса
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Певец, недолго прожил ты

Льва Мея современники считали виртуозом стиха
Певец, недолго прожил ты

Его имя как-то связано с Рязанью. Недавно в статье литературного критика я прочла о том, что поэт Лев Мей «внесен в локальные святцы» на родственном основании. Я заинтересовалась, на каком именно?

Лев Александрович Мей, проживший всего-то 40 лет – с 1822-го по 1862-й год, – сегодня известен, прежде всего, как автор пьес, ставших основанием для двух знаменитых опер Н. Римского-Корсакова – «Псковитянка» и «Царская невеста», переводами на русский язык европейской поэзии. К тому же он автор одного из переложений на современный русский язык «Слова о полку Игореве». На его стихи написано несколько романсов. Вот и все, что помним мы о поэте Льве Мее.

Он – сын русского офицера из обрусевших немцев. Отец Льва Александровича участвовал в Бородинском сражении, был ранен и вскоре умер. Осиротевший юноша учился в Дворянском институте, а затем в Царскосельском лицее, который окончил в 1841 году. Писал стихи, но это были не лучшие времена для русской поэзии. Выпускнику лицея государственная карьера не удалась, как и педагогическая (он пробовал преподавать в одной из московских гимназий). И тогда Лев Мей отправился в Петербург и занялся литературным трудом. Писал и публиковался активно – в журналах «Библиотека для Чтения», «Отечественные Записки», «Сын Отечества», «Русское Слово». Еще при жизни его считали виртуозом стиха, но критики того времени не уделили его виртуозной поэзии внимания.

Умер Мей в 1862 году, заболев от пристрастия к зеленому змию, а может, от человеческого невнимания и равнодушия. Почти через 50 лет после смерти поэта знаменитый литературовед Юлий Айхенвальд вспомнил о нем и написал о Льве Мее прекрасную тонкую статью. Только одна цитата из нее: «У него душа – легкая, несопротивляющаяся, и легкими облаками проходили по ней, скользили жизненные впечатления. Оттого он не учитель жизни, непричастен трагизму, но его поверхностность – неоскорбительная, и как, судя по воспоминаниям, лично был он привлекателен, доступен и доверчив, так и в стихо­творениях своих он обнаруживает много мило-человеческого». Все это, наверное, так и есть – невеликий поэт в великой русской поэзии. Но как быть с такими, например, трогательными и теплыми стихами Мея? Особенно сейчас, в лютые морозы накануне весны:

Природа лапотки сняла,
Кругом подол подобрала
И моет грязною мочалкой
Всю землю к празднику
весны...

Теперь о рязанской страничке в жизни Льва Мея. Она действительно была. Ее помог мне приоткрыть сайт Захаровской районной библиотеки. Именно в Захаровском районе есть село Остроухово. В Остроухове прежде находилось имение родственников поэта Л.А. Мея. Об этом свидетельствует сохранившийся в архиве протокол собрания крестьян соседней деревни Орешково от 11 сентября 1917 года, в котором они просили волостной комитет отдать им в аренду землю помещиков Михайлова, Метелицыной и Мея. Старожилы этих мест подтверждают, что барское имение находилось там, где сейчас расположено здание бывшей школы. Мей неоднократно приезжал к своим родственникам. Он не мог, конечно, не знать, что во времена нашествия Батыя путь их проходил вблизи этого села, направляясь на Зарайск, Коломну, а оттуда – на Москву. Возможно, поездки на Рязанщину и вдохновили Мея написать «Песню про боярина Евпатия Коловрата».

Вот и все, что удалось узнать о связях Льва Мея с Рязанской губернией. Может, кто-то из краеведов знает больше. Поделитесь информацией. А закончу словами Ю. Айхенвальда о Мее: «Он спел несколько увлекательных песен и принадлежит к сонму поэтов. А поэты воскресают».

Статья опубликована в номере 25 (5312) от 10 февраля 2017 года
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