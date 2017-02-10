Со вкусом жить не запретишь!

Потому что иначе в Любовниковской школе никак невозможно

Любовниково – село в Сасовском районе – получило такое значимое название, если верить одной из легенд, при следующих обстоятельствах: был барин, у которого имелось два сына – Фрол и Гаврила – да две дочери – Елизавета и Любовь. Умирая, отец оставил каждому из них по населенному пункту, которые и стали именоваться: Фроловское и Гавриловское, Елизаветовка и Любовниково. О том, как возникло на селе любительское театральное сообщество, можно рассказать вполне достоверно.

Чудо на капусте

Нынешнее здание Любовниковской средней школы построили в 1992 году на бывшем колхозном капустном поле. Но учеников для нее, понятное дело, не в капусте нашли. За одни парты с местной детворой стали садиться дети мигрантов, которые вместе с родителями приехали в те горькие и лихие годы из Средней Азии, Азербайджана, Казахстана. Приезжали и ученики, и учителя. Салихджан Салихджанович Зарипов не был в здешних местах в числе первых мигрантов из Узбекистана, но бывшие коллеги, зная его как отличного директора школы, не уставали его приглашать на Рязанщину. Теперь говорят: «Без Сан Саныча ничего здесь не было бы».

Зарипов умел находить контакты, устанавливать связи. И это удалось ему сделать не только в Рязанской области, но и в Москве – ведь все мы еще долго оставались едиными, дружными советскими людьми. Новая школа, в которой не было сначала не только библиотеки (Зарипов сразу подарил школе свои личные 700 экземпляров подписной литературы), но и учебников, довольно быстро при непосредственном участии мэра Москвы Ю.М. Лужкова обзавелась всем необходимым, включая мебель и оборудование, книги и компьютеры. Сельчане стали бывать в столичных школах, москвичи не раз посещали Любовниково. Создалась та атмосфера открытости, взаимного узнавания, дружелюбия, в которой вот-вот должно что-то зародиться. Лишь бы нашелся заводила. И он нашелся! Чуть раньше Зарипова в Любовниково из Туркмении приехал Артур Рафаэльевич Арутюнян. Учитель истории и обществознания, он увлекался театром, но главное – умел увлечь этим детей. Так многонациональный школьный коллектив (а учились здесь тогда представители 13 народов) обрел одну из своих важных духовных скреп – школьный театр «Балаганчик», который действует уже более 20 лет.

Привет с нашей «кочки»

Сначала театр был скорее взрослый, чем детский. Заместитель директора школы по воспитательной работе Евгения Владимировна Курганова, листая передо мной целую подшивку почетных грамот и дипломов – свидетельств многочисленных побед и достижений «Балаганчика» – и говоря о времени, когда «сама была юной и молодой», вспоминает: «В клубе – холодина, даже магнитофон замерзает. А мы, деревенская молодежь, туда набиваемся, чтобы участвовать в сценках».

Эх, было в те, 90-е годы и что-то хорошее: ощущение новизны, раскованности. «Сценки» выбирали по себе, о том, что сами видели, хорошо знали. Один из самых «забойных» своих спектаклей «Мой зять украл машину дров» поставили по рассказам Шукшина. Ездили показывать его на областной фестиваль «Губернские подмостки», набив с собой автобус всяким деревенским реквизитом, и произвели настоящий фурор! После спектакля зрители подходили к артистам – а это были и бухгалтер, и учитель, и уборщица – брать автографы.

Потом жизнь начала меняться, приходилось думать о простых, житейских вещах – например, где найти работу? Некоторым артистам пришлось уехать. «Артур, – как теперь говорят, – сельский театр не закрывал, так получилось». Кто-то восполнил эту потерю участием в туристических сборах и слетах, устраивал которые сначала только для школьников опять же Арутюнян.

Между прочим, районный туристический слет здесь называется «Любовниковская кочка» (мол, поскольку «болото» наше, то и возвышение на нем – тоже). Вообще, любовниковцам, как я заметила, свойственно некоторое «ячество». Они первоначально и школьный театр назвали с вызовом: «Мы!» Артур Рафаэльевич говорит: «Я имею наглость соваться со своим театром где только можно». Но ведь и возможности есть, и результат.

Однажды московские друзья пригласили «Балаганчик» выступить на фестивале в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Натальи Сац. Провинциальный школьный театр не испугался и – получил приз за третье место.

Не по Станиславскому?..

Тут надо сказать, что школьные театры бывают разные. Знаю, например, один из них, где в репертуаре только те произведения, которые дети изучают по школьной программе. Это есть форма внеурочной работы со школьниками, средство более глубокого и осмысленного постижения ими русской и зарубежной классической литературы.

Театр Любовниковской школы уже названием своим говорит о причастности к старинному народному театральному представлению, веселому и шумному.

У создателя своего театра и режиссера дети и учителя переняли словечки «вкусно», «ярко», «сочно»… Он относит их чаще всего к внешнему виду своего настоящего или будущего артиста, которого намеревается поставить в центр действа. Бывает, что мальчик или девочка еще и не подозревают о том, что будут играть в «Балаганчике», а режиссер уже чуть ли не причмокивает от удовольствия: «Как будет вкусно!» И когда обладателю яркой фактуры предложит сыграть, он скорее всего, согласится, ведь очередь в школьные артисты немалая. Тем более, что с некоторых пор режиссер имеет дело с настоящим драматургическим кладом – сборником миниатюр А. Слаповского «От красной крысы до зеленой звезды».

Однажды он «поимел наглость» повезти «Балаганчик» с одной из таких миниатюр на всероссийский фестиваль любительских театров… «Молодой человек, – сказал ему при разборе постановки председатель жюри, – вы нарушили все, что можно нарушить». И стал перечислять прегрешения самодеятельного режиссера.

Тогда им все-таки дали диплом «За театрально-просветительскую работу», но словами председателя Артур был, конечно, огорчен. В то же время они помогли ему еще раз понять свою роль, свое предназначение в школе. Я могла бы и не задавать ему вопроса о проценте «поступаемости» его питомцев в театральные вузы – заранее было видно: не этим у него голова забита. Кстати, если говорить о «поступаемости»… За четверть века из школы вышло приблизительно 150 выпускников, и около половины их стали студентами порой очень престижных вузов. Например, как мне похвастались, Московского института электронной техники и Петербургской академии МЧС! А в театральных вузах – никого! Для чего же тогда «Балаганчик»?

История Любы Дрюниной

Это настоящая прима театра, с неисчерпаемым, по словам режиссера, диапазоном. Школу заканчивает в этом году, просит устроить ей прощальный бенефис, но дальше намеревается учиться на… педагога. «Раньше, – как рассказывает, – мечтала стать актрисой. Сейчас думаю, что надо сначала понадежнее закрепиться в жизни, а если душа этим не успокоится – буду дерзать!»

Люба когда-то жила и училась в другом месте и была очень тихим, «застенчивым» ребенком. Театр сделал ее совсем другим человеком, расковал, со многими сдружил. Как и другим участникам театрального коллектива, он принес ей прежде всего радость. А дети, считающие «Балаганчик» своим, – разные. Есть «трудные», которые и учатся неважно, и с дисциплиной не в ладах. И есть, по словам Артура Рафаэльевича, чрезвычайно одаренный артистическим талантом парень, который по человеческим качествам до должного уровня не дотягивает. Он после некоторых проступков от театра безжалостно отлучен.

При мне школьные артисты получали листки со своими ролями в каком-то новом спектакле, и на их лицах было написано предвкушение чего-то хорошего. Режиссер тихонько делился со мной замыслами: «Вот этот у меня будет играть шукшинский «Раскас». А этому маленькому азербайджанцу, Эльмиру, дам роль русского мальчика Клюкина»…

«Балаганчик» не только спектакли показывает, он берет на себя обслуживание школьных праздников, чтобы, например, 1 сентября была не только, как говорят дети, «тупо – линейка», а целое театральное представление. Многие особенно ценят поездки. Были, например, в гостях в 51-й школе Рязани, где после показа спектакля, очень хорошо принятого рязанцами, искупались в школьном бассейне, а потом прогулялись вместе с хозяевами по городу. Плохо ли? Так что на вопрос почти по Белинскому «За что вы любите театр?» артисты Любовниковской школы вполне могут ответить: «За украшение жизни».