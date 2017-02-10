Свет внутри

Проблемы со зрением не помешали Антону Белоусову стать профессиональным пианистом

С Антоном Белоусовым мы познакомились в прошлом году на колокольне Николо-Ямского храма города Рязани. Была Светлая Пасхальная седмица, когда любой желающий мог позвонить в колокола. Мама помогла Антону преодолеть сто пятьдесят ступенек и подняться на самый верх. Только посмотреть на город с высоты птичьего полета он не мог – с детства музыкант почти не видит. Его глазами стали пальцы. Он осторожно потрогал холодный колокол. Звонарь вложил в руку Антона веревки, помог поставить одну ногу на педаль, и молодой человек впервые в своей жизни ударил в благовест. Мурашки пробежали по телу.

– Помню, когда услышал в исполнении звонаря праздничный звон, то скорее стал вставлять беруши в уши, надевать поверх шапки огромные наушники и натягивать капюшон. У меня ведь слух очень чувствительный, а на колокольне звук слишком громкий оказался. Такое чувство было, будто он пронизывал тело насквозь. Звонарем я бы, наверное, никогда не стал – побаиваюсь, – улыбается Антон Белоусов.

В очередной раз мы встретились с ним в мастерской у скульптора, заслуженного художника России Раисы Лысениной.

– Антон частенько бывает у меня в гостях, – говорит она, накрывая стол для чаепития, – нас познакомила на одном из концертов моя подруга-музыкант Елена Глушко, к сожалению, ушедшая из жизни. Она пришла в филармонию вместе с Антошей. Потом я пригласила его поиграть на фортепиано во время презентации диска с моими работами. После творческого вечера Антон подошел ко мне со словами: «Раиса Алексеевна, а я был в вашей мастерской!» Я так удивилась, а потом вспомнила, как проводила единственную экскурсию для группы слабовидящих и слепых. Ребята не видели оттенков бронзы, камня, но зато могли почувствовать красоту и гармонию скульптуры, прикасаясь к ней руками.

– Не представляю, как живут полностью незрячие люди, ведь я все-таки окружающий мир могу немного видеть. В детстве даже на велосипеде катался – зрения чуть-чуть хватало. Правда, падал неоднократно. Сейчас здесь, например, очертания окна вижу вон там, – показывает рукой Антон, – что-то сетчатое висит. Занавеска, наверное. Вид из окна разглядеть не могу – детали смазываются.

По улице Антон чаще всего ходит с мамой, но нередко были ситуации, когда ему приходилось передвигаться по городу самостоятельно. На занятия в Рязанский музыкальный колледж имени братьев Пироговых Антон ездил один. Мама сажала его в маршрутку, и он доезжал до нужной остановки. Но иногда водители останавливались не на всех пунктах.

– Помню, еду и чувствую, что проезжаем лежачего полицейского, которого нет по пути к колледжу. Спрашиваю у пассажиров, какая, мол, сейчас остановка будет. И понимаю, что уехали уже далеко. Неравнодушные люди помогли, высадили из маршрутки и передавали меня от одного прохожего к другому. Вот и добрался до колледжа, – рассказывает Антон.

Кстати, сейчас для слабовидящих людей на смартфонах есть специальные программы, которые благодаря GPS-навигации озвучивают окружающую обстановку. Не так давно ученые изобрели и ультразвуковые очки, чтобы незрячие пешеходы могли лучше ориентироваться в пространстве. За два-три метра до препятствия устройство начинает вибрировать. Чтобы не спотыкаться о бордюры, можно использовать ультразвуковые трости.

– У меня потребности в таких «помощниках» пока нет, – говорит Антон, – но если возникнет необходимость, то, думаю, я быстро их освою.

Закончив Рязанский музыкальный колледж по классу фортепиано, Антон поступил в Российскую Государственную специализированную академию искусств. Сейчас он учится на четвертом курсе. На занятия в Москву ездит несколько раз в неделю вместе с мамой.

– К сожалению, общежитие находится далековато от академии, поэтому добираться оттуда на занятия самостоятельно для меня очень сложно, – добавляет Антон.

Знакомство с миром музыки началось в семилетнем возрасте. Родители поддержали детское желание Антона научиться играть на фортепиано. Сначала в течение года мальчик занимался с педагогом на дому, а потом поступил в первый класс музыкальной школы при музыкальном колледже имени братьев Пироговых. Виталий Юрьевич Попов (ныне министр культуры и туризма Рязанской области) не побоялся взяться за обучение слабовидящего ребенка и придумывал для него различные методы и способы освоения игры на фортепиано.

– Репертуар у меня был такой же, как и у зрячих музыкантов. Ноты я не видел, поэтому возникали трудности с разбором произведений. Виталий Юрьевич записывал на диктофон партии для правой и левой рук, потом я их прослушивал и заучивал наизусть. Необычно осваивал технику нажатия педалей на фортепиано. Виталий Юрьевич называл это время «периодом грязных ботинок». Он играл музыкальное произведение, а я ставил ногу на его стопу, чтобы чувствовать каждое нажатие на педаль и момент, когда оно должно происходить, – вспоминает Антон.

Сейчас разучивать музыкальные произведения стало для него гораздо проще – молодой человек освоил запись нот по Брайлю. Расположение клавиш он знает не хуже, чем зрячие музыканты.

– Когда на концерте нет возможности послушать звучание инструмента, я просто руками трогаю клавиши, определяю, где и какая октава находится, а потом начинаю играть, – поясняет Антон Белоусов.

Он неоднократно становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов, выступал в концертных залах России, Литвы, Турции, Италии, Германии, Голландии. Кроме музыки, у Антона в жизни много увлечений. Он любит читать по Брайлю и слушать книги, с удовольствием ходит в театры.

– Больше всего нравится фантастика, исторические романы, ну и классика, конечно. Люблю поэзию Федора Тютчева, Николая Гумилева и, конечно, Сергея Есенина в исполнении Константина Петровича Воронцова, ведущего научного сотрудника музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове. Я иногда бываю на литературных вечерах, где он выступает. А еще мечтаю выучить английский, немецкий, французский, итальянский языки, чтобы слушать оперы и читать зарубежную литературу в оригинале, – делится мыслями Антон.

Сейчас для слабовидящих людей появились фильмы с тифлокомментариями, которые позволяют максимально раскрыть происходящее на экране. Они озвучиваются профессиональным диктором в паузах между диалогами героев киноленты. Для инвалидов по зрению в некоторых музеях даже проводятся специальные выставки, где экспонаты можно потрогать руками.

– Областной художественный музей пригласил меня поучаствовать в подобном проекте, – говорит скульптор Раиса Лысенина. – Я даже нашла для будущей выставки «умный песок», из которого слабовидящие посетители могут что-то слепить. Среди экспонатов может быть камень, у которого одна сторона, например, шлифованная, а другая – в первозданном виде. Таким образом люди через прикосновение к камню смогут ощутить этапы его преображения.

…Пока мы пили чай в мастерской у Раисы Алексеевны, я заметила, как лучи солнца пробивались сквозь тонкую занавеску. Жаль, Антон не видел, как они падали на стол, играли в стеклянном заварнике. Хотя это, наверное, и не столь важно. Главное, чтобы человек светился изнутри и дарил радость окружающим. А у Антона это получается.