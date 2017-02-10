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10.02.2017
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№25 (5312) |
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Исправительные работы за пальмовое масло

Роспотребнадзор подготовил поправки в Уголовный кодекс, чтобы защитить покупателей
Исправительные работы за пальмовое масло

За производство и продажу поддельной пищевой продукции могут ввести уголовную ответственность. Роспотребнадзор подготовил поправки в Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за фальсификацию продуктов. Максимальное наказание — два года исправительных работ. Эксперты обеспокоены: наказание грозит и тем продавцам, которые не знают, что им по фальшивым документам завезена подделка.

Роспотребнадзор предлагает дополнить УК РФ новой статьей 238.2 — «Производство в целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции». Если подобное деяние совершено в крупном размере (то есть стоимость фальсификата в сумме превышает 500 тыс. рублей, но менее 1 млн рублей), виновным грозит штраф от 300 тыс. до 800 тыс. либо до года исправительных работ. Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, сумма штрафа составит от 500 тыс. до 1 млн рублей, а максимальный срок исправительных работ увеличится до двух лет. За фальсификацию при организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских организациях предложен штраф от 1 млн до 3 млн рублей либо до двух лет исправработ.

Фальсифицированные пищевые продукты, согласно закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов», — это «пищевые продукты, материалы и изделия, умышленно измененные или имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной».

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что по их законопроекту ответственность наступит только при наличии умысла в действиях производителей, импортеров или продавцов.

— Анализ статистики показывает, что фальсифицируют в основном молочные продукты. На их долю приходится около 80% уведомлений, чаще всего молочный жир заменяют более дешевыми растительными или тропическими маслами, — говорят в пресс-службе ведомства. — За восемь месяцев 2016 года в Роспотребнадзор поступило более 1700 уведомлений о выявлении фальсифицированной молочной продукции. 25% выявляется при организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских, оздоровительных учреждениях, организациях социального обслуживания.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал, что фальсификация бывает двух типов. Иногда неверно указывают вид продукции — когда на упаковке написано «масло», а внутри маргарин. Иногда фальсифицируется состав продукта — вместо указанного на упаковке молочного жира используют пальмовое масло.

— Никто не утверждает, что пальмовое масло вредно для здоровья. Медики спорят об этом. Угрозы для здоровья потребителя при фальсификации может и не быть, но очевидно, что это обман, — говорит Петр Шелищ. Вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов рассказал, что эта организация, в общем, поддерживает введение уголовной ответственности за фальсификацию. Но есть сомнение, нужна ли ответственность для продавцов.

— Торговля не может проверять товар и определять, фальсификат это или нет. Например, красная икра подделывается тотально. Экспертиза здесь очень дорогая и требует времени. И это только по одному типу продукции. Никто из продавцов с этим связываться не будет, — полагает Владлен Максимов. — В Роспотребнадзоре объяснили, что уголовная ответственность наступит только при наличии умысла, но это надо обязательно четко прописать. Надзорное ведомство ничего плохого не хочет, но непонятно, как закон после его принятия будет трактоваться на местах.

Сегодня за обман потребителей Кодекс об административных правонарушениях предусматривает лишь штраф — для юрлиц до 1 млн рублей (ст. 14.7).

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в номере 25 (5312) от 10 февраля 2017 года
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