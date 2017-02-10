В плену болезни

Письмо от Светланы Шкапы пришло в нашу редакцию по электронной почте. В сообщении звучал буквально крик о помощи. Мы не могли не откликнуться и отправились к женщине в село Фроловское Сасовского района

В дом к Светлане Шкапе заходим вместе с социальным работником Татьяной Куликовой. Она вот уже несколько лет обслуживает женщину: навещает ее пару раз в неделю, помогает в быту, приносит продукты и лекарства.

Хозяйка встречает нас, полулежа в кровати. Она извиняется и говорит, что встать и сделать даже несколько шагов ей весьма проблематично и болезненно. Светлана – инвалид первой группы.

Она рассказывает, что летом 1996 года ее вместе с супругом сбила машина. Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, не оказав пострадавшим никакой помощи. Сколько Светлана пролежала на трассе, а ее супруг – в кювете, точно никто не знает. «Хорошо, что меня увидели и узнали жители села Гавриловское, где мы некоторое время жили. Они-то и вызвали «скорую», – вспоминает Светлана. – В больницу в Сасово меня привезли в бессознательном состоянии. Когда на несколько минут приходила в себя, все повторяла: «Сергей, Сергей». Это имя мужа. Так медики догадались, что я, скорее всего, была не одна, и вновь отправили туда, где меня нашли, бригаду «Скорой помощи».

Сергея спасли. У него были черепно-мозговая травма и перелом ноги. А у Светланы дела обстояли гораздо хуже. У нее оказались раздробленными кости таза и ног. Их врачи собирали по частям. Пришлось делать несколько операций.

Сейчас у женщины одна нога короче другой на тринадцать сантиметров – таков результат трагических событий. Если по дому она еще может потихоньку передвигаться, то на улицу выезжает только на инвалидной коляске, причем с посторонней помощью. «Сама не могу с ней справиться, потому что левая сторона тела у меня частично парализована», – говорит она. А для того, чтобы управлять инвалидной коляской, сила рук должна быть одинаковой.

«Травматолог, который составляет индивидуальную программу реабилитации, говорит, что инвалидная коляска с электроприводом мне не положена, ведь руки все-таки работают», – продолжает Светлана. Нет в ее индивидуальной программе реабилитации и подъемника для ванны. «Помыться для меня – целая проблема, – вздыхает она. – Помогают мне социальный работник и сын».

Разговаривая со Светланой, понимаешь, что она человек активный, и быть запертой в четырех стенах ей очень тяжело. Периодически она вызывает такси и просит сына, чтобы он сопроводил ее в Сасово. «Вот только далеко не везде можно проехать на инвалидной коляске, – констатирует она. – Зачастую в магазинах нет элементарных пандусов. А ведь хочется хоть иногда самой там побывать».

В остальном же все, что прописано в индивидуальной программе реабилитации, Светлана, по ее словам, получает полностью. Она благодарит социального работника Татьяну Куликову за то, что та относится к ней с пониманием и терпением.

Условия, в которых живет Светлана Шкапа, оставляют желать лучшего. Одна комната (вторая переделана под санузел) и кухня. «Газ подведен к плите, – рассказывает она. – Газового отопления нет. Чтобы его провести, не хватает средств, хотя котел и трубы давно куплены».

P.S. Желающие помочь Светлане Шкапе могут позвонить ей по телефону: 8 930 782 48 45.