За отличную учебу и новые достижения

«Хотела бы летом отправить ребенка в «Артек». Что необходимо сделать, чтобы получить бесплатную путевку туда?

Алла Д., г. Рязань»

Как сообщает министерство образования Рязанской области, с 1 ноября 2016 года в международном детском центре «Артек» внедрена автоматизированная информационная система «Путевка». Теперь распределение бюджетных мест в «Артеке» осуществляется посредством данной автоматизированной информационной системы на основе рейтинга достижений учащегося.

Путевки предоставляются школьникам Рязанской области, добившимся значительных успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности, учебы, в качестве поощрения. Учащиеся, желающие получить путевку в «Артек», должны самостоятельно оформить заявку и разместить свое портфолио в электронной системе «Путевка», размещенной на сайте артек.дети.

Путевки распределяются между учащимися с наивысшими баллами в рейтинге, согласно региональной квоте. В этом году квота для Рязанской области составляет 92 путевки в 8 смен. Сроки смен отражены в системе «Путевка».