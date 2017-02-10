Областная общественно-политическая газета
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10 февраля 2017 года
№25 (5312)
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10.02.2017
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№25 (5312) |
Пятая полоса
Читатель - газета
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Другие правила

«Могу ли я вернуть продавцу товар, купленный в интернет-магазине?

Алексей Е., г. Рязань»

По информации Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, условия возврата денежных средств за товар, купленный в интернет-магазине, существенно отличаются от товара, купленного в обычном магазине.

Главное правило, которое действует в отношении товара, купленного в интернет-магазине, – это право отказаться от покупки и вернуть товар без объяснения причин в течение 7 дней после доставки и в любое время до момента доставки.

В момент доставки вместе с товаром покупателю должна быть предоставлена информация в письменной форме о праве возврата товара в течение 7 дней. Если такая информация не была предоставлена, то срок возврата увеличивается до 3-х месяцев.

Информация потребителям о порядке и сроках возврата товара должна содержать адрес (местонахождение) продавца, по которому осуществляется возврат товара; режим работы продавца; максимальный срок, в течение которого товар может быть возвращен продавцу, или минимально установленный срок (от 7 дней); предупреждение о необходимости сохранения товарного вида, потребительских свойствах товара надлежащего качества до возврата его продавцу, а также документов, подтверждающих заключение договора; срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем за товар. Отсутствие одного из пунктов может считаться непредоставлением покупателю информации о порядке и сроках возврата товара.

При покупке в интернет-магазине в течение 7 дней после доставки можно отказаться от любого товара. Единственное ограничение – нельзя вернуть товар, изготовленный на заказ (по индивидуально-определенным характеристикам), если отсутствуют недостатки.

При возврате покупателем товара надлежащего качества продавцом составляется акт возврата за подписью обеих сторон. Продавец обязан передать деньги в течение 10 дней после составления акта.

Возврат денег осуществляется одним из следующих способов: наличными денежными средствами по месту нахождения продавца; почтовым переводом; путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет, указанный покупателем. При этом продавец имеет право удержать расходы на доставку товара от покупателя. Расходы, связанные с перечислением денег, несет продавец.

За консультационной помощью по возникающим вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-100-22-62.

Статья опубликована в номере 25 (5312) от 10 февраля 2017 года
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