Областная общественно-политическая газета
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10 февраля 2017 года
№25 (5312)
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10.02.2017
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№25 (5312) |
Четвёртая полоса
Собеседник
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На 21-й кнопке

К двум десяткам общедоступных федеральных каналов прибавился обязательный региональный – ТКР
На 21-й кнопке

В Рязанской области так называемая 21-я кнопка будет закреплена за телекомпанией «Край Рязанский». Региональный канал вошел в перечень обязательных для распространения всеми операторами кабельного телевидения, и его трансляция наряду с первым и вторым мультиплексами будет бесплатной.

С переходом на цифровое вещание в стране региональные телеканалы долго оставались за рамками общедоступных пакетов каналов, что ущемляло информационные потребности населения. Теперь доступность местных телепрограмм заметно возрастет – их смогут принимать абсолютно все домохозяйства, до которых доходит телесигнал. О перспективах регионального телевещания мы беседуем с директором государственной телерадиокомпании «Край Рязанский» Сергеем Кузнецовым.

 – Сергей Николаевич! Говоря о 21-й кнопке, какое телевидение мы имеем в виду – цифровое эфирное или кабельное?

С.К. – Мы говорим о кабельном ТВ. Вопрос о третьем мультиплексе, куда планировалось включить региональные каналы, до сих пор не решен, и перспективы его пока туманные. В настоящее время, по нашим оценкам, свыше 80 процентов населения Рязани смотрит кабельное ТВ. При этом сигнал от вещателей до зрителей доводят кабельные операторы, из которых, наверное, пять – наиболее крупные по меркам нашего региона. К сожалению, их отношения с телекомпаниями практически не отрегулированы. Вещатели платят операторам кабельного ТВ за то, чтобы попасть в этот самый кабель, и, кроме того, существует абонентская плата домохозяйств. Тарифы могут быть самыми непредсказуемыми. Проблема эта не только нашего региона, но и всех других субъектов РФ.

Вопрос «правил игры» не раз поднимался на уровне национальной ассоциации телерадиовещателей, неоднократно обсуждался на семинарах, которые проводились на федеральном уровне. Рязанская область всегда занимала активную позицию по этому вопросу, мы ощущали полную поддержку губернатора Олега Ковалева.

Вместе с региональным министром печати Ольгой Чуляевой мы объездили, наверное, полстраны, для того чтобы, во-первых, понять, как именно будут строиться взаимоотношения с региональными вещателями, а во-вторых, довести свою точку зрения на происходящие процессы. Надо сказать, что большое содействие оказало в этих вопросах Полпредство ЦФО, за что всему аппарату Полпреда большое спасибо.

Ну, представьте сами, разве можно было оставить жителей области без качественного местного телевизионного контента? А такое вполне могло произойти, если не соблюсти достаточно большого количества требований как к самому телеканалу, так и к его контенту. Всю эту работу мы добросовестно провели, поэтому, когда при поддержке Президента РФ были внесены поправки в законодательство, обеспечивающие возможность массовому зрителю получить доступность местных телеканалов, мы были полностью готовы выйти на конкурс. Проводит его Федеральная конкурсная комиссия по телевещанию. В результате голосования и были определены общедостуные региональные бесплатные телеканалы для каждого субъекта ЦФО. Аналогичные конкурсы пройдут в ближайшее время и по другим федеральным округам.

 – На 21-ю кнопку претендовали три местных канала. Два вышли в финал конкурса, однако большинство голосов от нашего региона досталось ТКР. Какие аргументы звучали в пользу «Края Рязанского»?

С.К. – В Рязанской области только один канал – ТКР – полностью отвечал всем требованиям комиссии. Основные из них: вещание на протяжении 24 часов в сутки, объем контента национального производства не менее 75% и трансляция на территории проживания не менее 50% населения. Кстати, есть регионы, где ни один из местных телеканалов не достиг таких показателей, и поэтому такие регионы дополнительный бесплатный канал не получили. Ожидается, что в марте Роскомнадзор доведет до кабельных операторов новые требования, по которым они должны работать и взаимодействовать с вещателями.

 – Значит, желанный прирост аудитории неизбежен. А хватит ли ресурсов у канала быть всегда интересным зрителям?

С.К. – У наших сотрудников, я считаю, довольно высокий творческий потенциал. И что мы никогда себе не позволим – так это экономить на людях. У нас невысокие зарплаты, но мы держимся за каждого ценного работника, понимая, что кадров для ТВ не так много и «с улицы» их не привлечешь.

 – В круглосуточной сетке объем собственного вешания ТКР занимает в общей сложности шесть часов. Будете увеличивать количество местных программ?

С.К. – Такое желание действительно есть. Будем двигаться в этом направлении постепенно. За 17 лет существования телерадиокомпании объемы вещания возросли в несколько раз, а штат сотрудников не увеличился ни на одного человека. И, тем не менее, мы смогли не только обеспечить новостной блок для РЕН ТВ, но и создать отдельный канал ТКР. Замечу, что мы единственный канал в регионе, открывший онлайн-вещание в сети Интернет. Там, где не представлены кабельные операторы, нас можно смотреть в Интернете на сайте www.tkr.su все 24 часа в сутки.

В прошлом году мы построили новый павильон, оснащаем его оборудованием. Это позволит нам производить больше собственного контента. Кинофильмы, телесериалы, мультфильмы, клипы мы покупаем, остальную часть эфирного времени занимают собственные телепрограммы. У нас эксклюзивные права на показ всех «домашних» хоккейных матчей. Мы показываем события в прямом эфире, снимаем ток-шоу и реалити.

 – Сергей Николаевич, новый статус канала как-то отразится на вещательной политике? Изменятся ли подходы к тому, что показывать и в какое время?

С.К. – Мое убеждение: вещательную политику определяет зритель. Не зря Владимир Владимирович Познер говорит, что телевидение – это зеркало. Что люди хотят смотреть, на то мы и ориентируемся. Если со временем будет больше запросов на классическую музыку или театр, мы не откажем в этом удовольствии зрителям.

 – Рейтинг по-прежнему играет главную роль? Не буду называть некоторые федеральные каналы, но то, что они показывают в прайм-тайм, по-моему, выходит за пределы добра и зла. Что вы думаете об этой проблеме?

С.К. – Не хочу лукавить и говорить, что рейтинги не имеют значения. Имеют. Хотя бы потому, что обеспечивают приток рекламодателей. Чтобы делать хорошие, качественные, интересные программы, нужно зарабатывать деньги и вкладывать их в производство. Эта система работает на всех телеканалах одинаково. Вопрос в том, какое складывается отношение к зрителю. Является ли зритель целью или всего лишь средством для получения доходов. Можно устраивать в прайм-тайм концерты по заявкам и за каждую прокрученную песню брать деньги с тех, кто ее заказывает. Можно пускать бегущую строку с частными объявлениями, занимая значительную часть экрана, или устраивать «магазин на диване». Мы никогда этим не будем заниматься, потому что уважаем своего зрителя. У нас в эфире не будет гадалок и экстрасенсов, а также красивых девушек, которые якобы в прямом эфире завлекают зрителей в игру. Просят угадать пропущенные буквы в каком-нибудь слове и выиграть миллион… А на самом деле в студии стоит автоответчик, и пока вы «висите на телефоне», с вас списывают средства за звонок. По меньшей мере раз в месяц мне поступают предложения взять такую программу на канал. Но это же чистый обман зрителя!

 – Сергей Николаевич, если абстрагироваться от сегодняшних проблем, в каком направлении будет развиваться телевидение? На какую содержательную и технологическую платформу взяты ориентиры?

С.К. – Магистральное движение просматривается одно. Телезрители во всем мире хотят получать две вещи – информацию и развлечения. Формат информационно-развлекательного ТВ остается самым массовым и популярным. Люди хотят видеть на экране себя, своих друзей и соседей, хотят видеть ту жизнь, которая рядом с ними. Вот почему региональные новостные программы становятся популярнее федеральных.

Мы видим, какой интерес вызывают программы типа «Синяя птица» или «Минута славы», когда знаменитые люди оценивают мастерство других, талантливых, но еще недостаточно известных исполнителей. Но в чем проблема? Пройти отборочные туры на центральных каналах очень сложно, а талантливых людей много. Мы придумали свои проекты, чем-то похожие, прекрасно понимая, что попасть в эфир нашего канала им будет проще. Но люди получат свою минуту славы и признание собственных успехов. Это их поддержит и окрылит.

Нередко участие в телепроекте для человека становится началом личной истории. У нас выходила программа «В объективе», где мастера учили людей творческому подходу в фотографии. Один молодой человек выиграл главный приз – поездку в Париж, а по возвращении оттуда уже как грамотный фотограф отправился в Чернобыль, потом сделал отличную выставку. Телевидение с человеческим лицом не может игнорировать жанр документального кино. Мы его снимаем. Фильм «Слышать сердцем» получил высшую телевизионную награду «ТЭФИ регион». Другая работа «Долгая дорога в РИО» стала лауреатом конкурса в Милане, войдя в шорт-лист конкурса европейского документального кино. Фильм Александры Тиняевой «Театральный роман» недавно отмечен высшей наградой на региональном конкурсе «Хрустальный журавль».

У нас есть интересный телепроект «Профессия мечты», который стал продолжением регионального конкурса министерства печати Рязанской области. В течение полугода дети со всей области писали письма о том, кем они хотят стать в жизни. И мы дали им такую возможность – в течение одного дня заниматься той профессией, какую они выбрали. А по окончании съемок они принимают решение – идти дальше к своей мечте или поискать что-то другое. Ведь это так важно – не ошибиться с выбором своего дела в жизни. И если телевидение в этом помогает – ему, на мой взгляд, смело можно поставить «зачет».

 – Спасибо вам за беседу!

Статья опубликована в номере 25 (5312) от 10 февраля 2017 года
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