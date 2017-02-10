Сертификат – на развитие спорта

В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»

«Круглый стол», посвященный реализации программы Олимпийского комитета России, состоялся в Ледовом дворце спорта. В разговоре о важности занятий физической культурой и создании для этого необходимых условий принимали участие официальный представитель Олимпийского комитета России Игорь Степанов, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, президент Олимпийского совета Рязанской области Виктор Попков, лауреаты программы «Олимпийская страна» – представители школ №№31 и 64 города Рязани, спортклубов «Кристалл» из Сасова и «Спектр» из Касимова.

Официальный представитель Олимпийского комитета России Игорь Степанов подчеркнул значимость программы «Олимпийская страна» для развития физической культуры и массового спорта, создания условий для гармоничного развития детей и молодежи, увеличения количества потенциальных участников спорта высших достижений, сохранения и укрепления здоровья.

– В рамках исполнения поручения Президента России Олимпийский комитет страны разработал программу содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна», – говорит Игорь Степанов. – Эта программа способствует развитию международного движения «Спорт для всех» и реализуется под эгидой МОК и ЮНЕСКО. Программа находит живой отклик среди спортивного сообщества, в том числе и среди жителей Рязанской области. Традиционно рязанские учреждения и спортивные клубы становятся победителями и призерами программы.

По словам министра молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяны Пыжонковой, в Рязанской области в настоящее время 33% жителей систематически занимаются физической культурой и спортом, развиваются 56 видов спорта, из них 43 – олимпийских. Подготовкой спортивного резерва занимаются около 800 тренеров-преподавателей в 50 детско-юношеских спортивных школах и школах олимпийского резерва. Каждый четвертый ребенок вовлечен в занятия спортом.

– За последние годы в Рязанской области созданы очень хорошие условия для занятий физической культурой и спортом, – сказала Татьяна Пыжонкова. – Построено более 20 спортивных объектов. В 2016 году Рязанская область получила памятный знак Минспорта России за активную работу по реализации федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в РФ за 2006 – 2015 годы». Всего 9 регионов удостоились такого памятного знака.

Как было сказано на встрече за «круглым столом», потенциал в развитии физической культуры и спорта у рязанцев большой. Чтобы занятия физкультурой и спортом были более продуктивными, лауреатам программы «Олимпийская страна» вручили сертификаты на приобретение спортивного оборудования.