ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»! ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!

ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»!

Завтра на «Лыжне России»

для всех любителей здорово-

го образа жизни наша газета

устраивает фотоконкурс!

Его победители получат отличные

призы – абонементы в бассейн, на ка-

ток, в школу фитнеса и танцев!

Выиграть их просто. Для этого на

«Лыжне…» нужно найти сотрудников

«Рязанских ведомостей» (они будут в

футболках с логотипом газеты) и сде-

лать с ними селфи или обычные фото.

Затем необходимо разместить эти

фото в альбоме «Догони РВ – 2017» в

группе издания «ВКонтакте» с хэште-

гом в описании #ДогониРВ. Победи-

тели будут определены в среду, 15 фев-

раля, в 15.00: двое – по большинству

«лайков» под фото, двое – путем слу-

чайного выбора. Учитываются «лай-

ки» только от подписчиков группы

газеты «ВКонтакте». Помните: селфи

с нами полезно для здоровья!

Подробности фотоконкурса

в группе «Рязанских ведомостей»

в соцсети «ВКонтакте».

Селфи с «РВ» полезно для здоровья!

ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!

Завтра на «Лыжне России» для всех любителей здорового образа жизни наша газета устраивает фотоконкурс!

Его победители получат отличные призы – абонементы в бассейн, на каток, в школу фитнеса и танцев!

Выиграть их просто. Для этого на «Лыжне…» нужно найти сотрудников «Рязанских ведомостей» (они будут в футболках с логотипом газеты) и сделать с ними селфи или обычные фото. Затем необходимо разместить эти фото в альбоме «Догони РВ – 2017» в группе издания «ВКонтакте» с хэштегом в описании #ДогониРВ. Победители будут определены в среду, 15 февраля, в 15.00: двое – по большинству «лайков» под фото, двое – путем случайного выбора. Учитываются «лайки» только от подписчиков группы газеты «ВКонтакте». Помните: селфи с нами полезно для здоровья!

Подробности фотоконкурса в группе «Рязанских ведомостей» в соцсети «ВКонтакте».