Областная общественно-политическая газета
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10 февраля 2017 года
№25 (5312)
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10.02.2017
Просмотров: 112
№25 (5312) |
Третья полоса
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ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»! ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!

ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»! ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!
ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»!
Завтра на «Лыжне России»
для всех любителей здорово-
го образа жизни наша газета
устраивает фотоконкурс!
Его победители получат отличные
призы – абонементы в бассейн, на ка-
ток, в школу фитнеса и танцев!
Выиграть их просто. Для этого на
«Лыжне…» нужно найти сотрудников
«Рязанских ведомостей» (они будут в
футболках с логотипом газеты) и сде-
лать с ними селфи или обычные фото.
Затем необходимо разместить эти
фото в альбоме «Догони РВ – 2017» в
группе издания «ВКонтакте» с хэште-
гом в описании #ДогониРВ. Победи-
тели будут определены в среду, 15 фев-
раля, в 15.00: двое – по большинству
«лайков» под фото, двое – путем слу-
чайного выбора. Учитываются «лай-
ки» только от подписчиков группы
газеты «ВКонтакте». Помните: селфи
с нами полезно для здоровья!
Подробности фотоконкурса
в группе «Рязанских ведомостей»
в соцсети «ВКонтакте».
Селфи с «РВ» полезно для здоровья!
ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!

Завтра на «Лыжне России» для всех любителей здорового образа жизни наша газета устраивает фотоконкурс!

Его победители получат отличные призы – абонементы в бассейн, на каток, в школу фитнеса и танцев!

Выиграть их просто. Для этого на «Лыжне…» нужно найти сотрудников «Рязанских ведомостей» (они будут в футболках с логотипом газеты) и сделать с ними селфи или обычные фото. Затем необходимо разместить эти фото в альбоме «Догони РВ – 2017» в группе издания «ВКонтакте» с хэштегом в описании #ДогониРВ. Победители будут определены в среду, 15 февраля, в 15.00: двое – по большинству «лайков» под фото, двое – путем случайного выбора. Учитываются «лайки» только от подписчиков группы газеты «ВКонтакте». Помните: селфи с нами полезно для здоровья!

Подробности фотоконкурса в группе «Рязанских ведомостей» в соцсети «ВКонтакте».

Статья опубликована в номере 25 (5312) от 10 февраля 2017 года
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