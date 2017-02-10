Неделя глазами экспертов

Дмитрий Филиппов,

директор школы №49 города Рязани:

– Неделя в нашем городе выдалась насыщенной интересными, яркими и запоминающимися событиями, среди которых я выделил бы наиболее актуальные.

7 февраля в нашей школе состоялось очень ожидаемое и значимое для нас событие – торжественное открытие юбилейного, 20-го, фестиваля школьных музеев города. В церемонии открытия фестиваля приняли участие представители около 50 музеев образовательных учреждений Рязани. И, конечно, мы испытываем чувство гордости и сопричастности к истории школьного музейного движения в нашем городе оттого, что впервые за долгие годы честь открыть фестиваль была предоставлена нашей школе и, как мне думается, мы успешно справились с поставленной задачей!

7 февраля в Рязани состоялась церемония открытия первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам World Skills. Тема обучения умениям и навыкам, необходимым при выборе выпускниками школ именно рабочих специальностей, очень близка и нашей школе, шефами которой являются крупные предприятия региона. Так, в прошлом учебном году на шефские средства был капитально отремонтирован и оборудован класс технологии для мальчиков, а летом текущего года будет капитально отремонтировано и оборудовано помещение под класс технологии для начальной школы, и, таким образом, в нашей школе со следующего учебного года будут полноценно работать сразу три отдельных кабинета технологии.– Неделя в нашем городе выдалась насыщенной интересными, яркими и запоминающимися событиями, среди которых я выделил бы наиболее актуальные.

Елена Кирий,

директор центра культурного развития города Касимова:

– Неделя – это всего лишь семь дней, а насколько они могут быть интересными и насыщенными, зависит только от нас самих. Нашему городу в этом смысле очень повезло. У нас немало неугомонных, в хорошем смысле этого слова, жителей, которые удивляют каждый день, каждую неделю. Художники, мастера, музыканты «будоражат» город премьерами, выставками и концертами.

На минувшей неделе мне посчастливилось побывать на выступлении лауреатов международных конкурсов – пианиста Сергея Тарасова, талантливейшей скрипачки Алисы Маргулис, знаменитого виолончелиста Александра Бузлова. Чувствуется, что музыканты любят наш город и подтверждают, что самые восторженные овации звучат именно в Касимове.

В год празднования 865-летия Касимова в нашем центре культурного развития мы решили всю выставочную работу посвятить людям, для которых город – любимый край, родина, то место, куда хочется возвращаться. Недавно открыты для посещения персональная выставка Ольги Лукьяновой «Мой мир», а также выставка «Творческое трио», объединившая трех авторов – Бориса Александрова, Александра Кириллова и Светлану Баурову.

Смотришь на их работы и буквально вдыхаешь прозрачный морозный воздух, проникаешься красотой осенних деревьев и бушующего половодья. Удивляешься, как «робкая» соломка противостоит монументальной чеканке, художественной эмали, любуешься красотой резьбы по дереву.