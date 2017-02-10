Видеть перспективу

Целевые модели помогут улучшить инвестиционный климат в регионе

Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсуждались на совещании в правительстве области.

На территории региона данные процессы будут осуществляться путем внедрения целевых моделей, о которых присутствующим главам муниципальных образований рассказал руководитель представительства Агентства стратегических инициатив ЦФО Дмитрий Абрамов.

Агентством стратегических инициатив проведен анализ имеющихся стратегий и выявлены лучшие практики работы с бизнесом. На их основе были сформулированы целевые модели, 75% которых должны быть внедрены в регионах до конца 2017 года.

Целевые модели посвящены вопросам качества регионального законодательства о механизме защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, технологического присоединения к электрическим и газовым сетям, получения разрешения на строительство и территориальное планирование, регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества. Контроль за внедрением целевых моделей в регионах будет осуществляться экспертным советом Агентства стратегических инициатив.

– Тема улучшения инвестиционного климата одна из важнейших на сегодняшний день. В рейтинге по этому вопросу регион смог подняться на 32 позиции и сейчас занимает 38-е место. Работа в этом направлении должна продолжаться, иначе мы сильно отстанем от лидеров, – подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона Сергей Самохин.