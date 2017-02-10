Вести районов

СОКОЛОВКА. В Москве во время Всероссийского совещания агроинженерных служб на тему: «Об организации работы инженерно-технических служб АПК и развитии российского сельскохозяйственного машиностроения» благодарности главы аграрного ведомства России Александра Ткачева был удостоен тракторист сельскохозяйственного производственного кооператива «Вышгородский» Рязанского района Андрей Кондрашкин. Он почти 30 лет трудится на предприятии. В 2015 году на комбайне «Джон Дир» им было намолочено 4576 тонн зерна. В 2016 году намолот зерна составил 5600 тонн.

ШАЦК. На совещании с главами городского и сельских поселений обсуждался вопрос о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Глава райадминистрации А.М. Нечушкин подчеркнул важность участия самих представителей органов власти в продвижении комплекса. На совещании были отмечены главы сельских поселений, показавшие неплохие результаты в первенстве района по лыжным гонкам, состоявшемся в селе Желанное, и выполнившие нормы ГТО в этом виде спорта: А.Н. Орлов, Ю.С. Казьмин, В.С. Паненкова, А.И. Мордвинцев, Н.В. Батьков.

ШИЛОВО. В шиловском этнокультурном центре «Заряна» открылась персональная выставка настоятеля Христорождественского храма в селе Желудево отца Владимира (Ефремова), в миру – художника и скульптора. В экспозиции «Дыхание прошлых веков» представлены его работы, связанные с отечественной историей и библейскими сюжетами: «Битва со львами», «Пророк», «Войско», «Плач по Евпатию», другие.

САРАИ. Полицейские МО МВД России «Сараевский» провели учения по освобождению заложников, взятых группой налетчиков. По легенде, несколько молодых людей под предлогом написать заявление в полицию должны взять заложников в отделе с целью освобождения своего товарища. После поступления сигнала о взятии заложников в отделе объявили план «Крепость», личный состав подняли по тревоге. Работники ГИБДД немедленно перекрыли движение на подступах к зданию полиции. После непродолжительных переговоров и проведенных оперативных комбинаций полицейским удалось выманить злоумышленников из здания и нейтрализовать. Так что затея бандитов не удалась.

СКОПИН. В районе идут подготовительные работы для возведения восьмиквартирного дома для детей-сирот. В соответствии с соглашением, которое ежегодно заключается между администрацией района и министерством образования области, регион передает муниципалитету соответствующие полномочия. Данная программа работает уже несколько лет. В ее рамках в прошлом году сироты получили шесть квартир. Для нового дома райадминистрацией выбран участок в Побединском городском поселении.