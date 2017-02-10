Подарок ученого

В Академии ФСИН России состоялись торжества, посвященные Дню российской науки

Перед началом торжественного собрания была организована презентация книг, переданных в дар библиотеке из личных коллекций ученых-пенитенциаристов. Издания, касающиеся теории государства и права и уголовно-исполнительного права, передал в дар из своей личной библиотеки генерал-майор внутренней службы в отставке Сергей Николаевич Пономарев, который возглавлял учебное заведение с 1990-го по 2003 гг.

Издания из коллекции ученого в области криминопенологии, доктора юридических наук, профессора Олега Викторовича Старкова предоставили академии его родные и близкие. Наряду с книгами, брошюрами, журналами, освещающими вопросы взаимодействия криминологии с другими науками, представлена литература по занимательной криминологии. Таким образом библиотечный фонд академии пополнился почти на 1500 изданий. Начальник Академии ФСИН России Александр Крымов поблагодарил Сергея Николаевича и дочерей Олега Викторовича, которые присутствовали на презентации, за бесценный подарок. Также он выразил надежду, что такие мероприятия станут доброй традицией и библиотека вуза еще не раз пополнится новыми изданиями из личных коллекций и других ученых.

В ходе торжества всех собравшихся с праздником поздравили заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, заместитель министра образования региона Владимир Усков. Также в ходе собрания наиболее отличившиеся сотрудники были отмечены наградами.

В завершение собрания на сцене с музыкальными номерами выступили курсанты из творческих формирований вуза.