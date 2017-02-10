Подарок ученого

Областная общественно-политическая газета
08:46 МСК
Пятница
10 февраля 2017 года
№25 (5312)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»Рязанские архивисты начинают реализацию исследовательского проекта, посвященного 100-летию комсомола Пожилые рязанцы будут изучать английский язык До 5 лет лишения свободы могут получить за кражу телефонных проводов жители Рязанской области В Рязанской области подешевели капуста, чай и подсолнечное масло, а подорожали вермишель, мясо кур и лукРязанских студенток приглашают принять участие во всероссийском конкурсе Представители исполкома ОНФ в Рязанской области рассказали журналистам о проекте «Генеральная уборка»Иностранные студенты рязанского медуниверситета стали победителями онлайн-фестиваля дружбы На православном балу в Рязани воссоздадут атмосферу прошлого Рязанцев приглашают на катокВоенная реконструкция «Героический бой лыжного батальона» состоится в поселке Сараи Рязанской области В Рязани завершилась акция безвозмездного донорства крови «Река Жизни - 77» На «Лыжне России» газета «Рязанские ведомости» проведет фотоконкурсРязанские товаропроизводители принимают участие в международной выставке «Продэкспо» Супругам Строковым из Сасова Рязанской области – 180 лет на двоихВ Рязанском «политехе» прошел региональный конкурс проектно-творческих и конструкторских работ среди учащихсяВопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности обсудили в Рязани 32 команды вышли на старт чемпионата Рязанской области по мини-футболуБлагодаря программе «Лыжи Мечты» рязанские дети с синдромом Дауна встали на горные лыжиВ Рязани презентовали новые книги по литературному краеведению В Рязани стартовал фестиваль игровых судов В одном из кафе Рязани состоится сеанс игры в «Монополию» по местным реалиям Рязанцы смогут создать модель телескопа на лекции Фокусники разнообразили досуг подопечных домов-интернатов Рязанской областиЖителя Рязани обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности
Главная страница / Новости Рязани и области
10.02.2017
Просмотров: 129
№25 (5312) |
Вторая полоса
Событие
Версия для печати

Подарок ученого

В Академии ФСИН России состоялись торжества, посвященные Дню российской науки
Подарок ученого

Перед началом торжественного собрания была организована презентация книг, переданных в дар библиотеке из личных коллекций ученых-пенитенциаристов. Издания, касающиеся теории государства и права и уголовно-исполнительного права, передал в дар из своей личной библиотеки генерал-майор внутренней службы в отставке Сергей Николаевич Пономарев, который возглавлял учебное заведение с 1990-го по 2003 гг.

Издания из коллекции ученого в области криминопенологии, доктора юридических наук, профессора Олега Викторовича Старкова предоставили академии его родные и близкие. Наряду с книгами, брошюрами, журналами, освещающими вопросы взаимодействия криминологии с другими науками, представлена литература по занимательной криминологии. Таким образом библиотечный фонд академии пополнился почти на 1500 изданий. Начальник Академии ФСИН России Александр Крымов поблагодарил Сергея Николаевича и дочерей Олега Викторовича, которые присутствовали на презентации, за бесценный подарок. Также он выразил надежду, что такие мероприятия станут доброй традицией и библиотека вуза еще не раз пополнится новыми изданиями из личных коллекций и других ученых.

В ходе торжества всех собравшихся с праздником поздравили заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, заместитель министра образования региона Владимир Усков. Также в ходе собрания наиболее отличившиеся сотрудники были отмечены наградами.

В завершение собрания на сцене с музыкальными номерами выступили курсанты из творческих формирований вуза.

Статья опубликована в номере 25 (5312) от 10 февраля 2017 года
Вести районов
Сертификат – на развитие спорта
В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Видеть перспективу
Целевые модели помогут улучшить инвестиционный климат в регионе
Анна Добролежа
Событие
Сертификат – на развитие спорта
В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»
Вячеслав Астафьев
Акция
ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»! ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!
Событие
Неделя глазами экспертов
Собеседник
На 21-й кнопке
К двум десяткам общедоступных федеральных каналов прибавился обязательный региональный – ТКР
Димитрий Соколов
Читатель - газета
В плену болезни
Письмо от Светланы Шкапы пришло в нашу редакцию по электронной почте. В сообщении звучал буквально крик о помощи. Мы не могли не откликнуться и отправились к женщине в село Фроловское Сасовского района
Ольга Трубушкина
Читатель - газета
За отличную учебу и новые достижения
Читатель - газета
Пособия подросли
Читатель - газета
Другие правила
Актуально
Quo vadis, Америка?
Актуально
Исправительные работы за пальмовое масло
Роспотребнадзор подготовил поправки в Уголовный кодекс, чтобы защитить покупателей
Без барьеров
Свет внутри
Проблемы со зрением не помешали Антону Белоусову стать профессиональным пианистом
Вероника Шелякина
Культурная среда
Со вкусом жить не запретишь!
Потому что иначе в Любовниковской школе никак невозможно
Татьяна Банникова
Хронограф
Деятельное участие
В феврале исполняется 100 лет журналисту, писателю, краеведу А.В. Чечневой
Ирина Сизова
Дата
Певец, недолго прожил ты
Льва Мея современники считали виртуозом стиха
Ирина Сизова
Общество
Мир не без добрых людей
В нашем учреждении на социальном обслуживании состоит участник боевых действий Олег Викторович Колунтаев. Родился он в 1960 году в г. Сибай Башкирской АССР. С 1979 по 1980 гг. в составе советских войск воевал на территории ...
Спорт
Все – на «Лыжню России»
Старт самых массовых соревнований года состоится завтра в полдень
Вячеслав Астафьев
Спорт
Под крышей «Олимпийского»
С открытием Ледового дворца спорта в Рязани более успешными стали дела и у хоккеистов
Вячеслав Астафьев
Спорт
Узоры на льду
Как в Рязани развивается один из самых грациозных видов спорта
Вячеслав Астафьев
Общество
Алые паруса «Ассоли»
Учащиеся детской школы искусств №5 города Рязани стали лауреатами Международного конкурса
Общество
Необъятный космос
В Рязанском музее путешественников открылась выставка астрофотографии
Общество
Тест на подлинность
Собственная информация
Земляки
Тернистый путь к звездам
В судьбе космонавта Александра Баландина было много ярких событий, которые ставили порой перед выбором
Земляки
Знакомый ваш, Сергей Есенин
На встрече актива Рязанского землячества обсуждались мероприятия, вошедшие в план работы в 2017 году
Земляки
Песни о столице и родном крае
Наши новости
Встать, суд идет!
В Рязани в рамках проекта «Знакомьтесь, судебная система России» стартовал фестиваль игровых судов
Марина Шерфединова
Наши новости
На страже безопасности Родины
В Сараевском районе прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифовича Копенкина
Вячеслав Астафьев
Ищу маму
Ищу маму
Точка на карте
80 лет Рязанской области
Столпцы на Проне
Валентина Севостьянова
Встречи с природой
В компании сородичей
Иван Назаров
Путевой лист
Штраф за проезд на «красный»
Это наказание для водителей депутаты Законодательного собрания Челябинской области предложили Госдуме отменить. Но только при некоторых обстоятельствах
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Кто создал автомобиль
Имя изобретателя теперь знают рязанские школьники
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Не допустить возгорания
Безопасностью водителей озаботились сотрудники МЧС
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Вдруг – патруль, облава
Насколько эффективны рейды сотрудников ДПС с массовой остановкой транспорта
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Нарушители наказаны
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области подвело итоги рейдов по проверке деятельности легковых такси
Вячеслав Астафьев
Фотовзгляд
На озере Сегденском
Александр Королев
Вернисаж
Мечта сплетается с реальным
Работы рязанских участников всероссийского фестиваля «Уникум» показывают мир добрым и волшебным
Татьяна Клемешева
№ 25 (5312) от
10 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
За ними – будущее
Видеть перспективу
Целевые модели помогут улучшить инвестиционный климат в регионе
Подарок ученого
В Академии ФСИН России состоялись торжества, посвященные Дню российской науки
Сертификат – на развитие спорта
В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»
ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»! ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы