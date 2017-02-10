Рязанцев ждут на «Лыжне России»

Центральный старт всероссийской открытой массовой лыжной гонки назначен на полдень завтрашнего дня

В этом году во Всероссийской массовой гонке примут участие лыжники 74 регионов страны. Ожидается, что в Рязанской области на старт выйдут не менее 20000 человек. Это представители 20 муниципальных образований региона.

Центральный старт соревнований будет дан 11 февраля в 12 часов на лыжной трассе в районе поселка Варские. Регистрация участников проходит по 10 февраля с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 35. Она будет продолжена в день соревнований на старте лыжной трассы с 9.00 до 10.30. В гонках могут принять участие граждане Российской Федерации и иностранных государств в возрасте от 12 до 70 лет. Для каждой категории подобраны соответствующие дистанции – 5 или 10 км.

На «Лыжне России» будет организовано выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» по дисциплине «Бег/передвижение на лыжах» для взрослых. Кроме того, будет работать анимационная площадка, посвященная XIX Всемирному Фестивалю молодежи и студентов 2017 года. Состоятся спортивные конкурсы и эстафеты, танцевальные флеш-мобы, интерактивные викторины.

Доставка участников гонки к старту будет осуществляться автобусами с площади Театральной с 9.00 до 11.00.

Источник: сайт правительства Рязанской области