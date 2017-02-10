Более 300 тысяч рублей составила сумма ущерба от незаконной рубки деревьев в лесах Рязанской области с начала года

Как сообщается на сайте регионального министерства природопользования, с начала 2017 года выявлено 9 случаев незаконной рубки лесных насаждений с объемом срубленной древесины 10,2 куб.метра и причиненным ущербом более 300 тыс.рублей. 7 человек привлечены к административной ответственности, по 2 случаям материалы переданы в распоряжение следственных органов; по другим выявленным нарушениям лесного законодательства Российской Федерации к административной ответственности привлечены 39 человек.

В настоящее время продолжается усиленное патрулирование лесов, направленное на предупреждение, пресечение и выявление случаев незаконной рубки лесных насаждений и других нарушений лесного законодательства Российской Федерации.