Юных рязанских физиков и математиков приглашают к участию во Всероссийской контрольной «Выходи решать!»

12 февраля пройдет Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!», приуроченная к 50-летию Заочной физико-технической школы Московского физико-технического института

Центральной площадкой проекта станет инновационный центр «Сколково», где будет организован день физико-технических наук.

Контрольная будет проводиться дистанционно, по трем дисциплинам – математике, физике и информатике. Участие в ней могут принять все желающие. Решать задачи можно как по всем предметам, так и по каждому отдельно. Контрольная проводится по программе основного и среднего общего образования, и рекомендуемый уровень знаний – не ниже 8-го класса школы. Проект «Выходи решать!» призван привлечь внимание к перспективам и возможностям, которые открывают инженерные профессии как для человека, так и для страны.

Для участия в контрольной работе необходимо зарегистрироваться на сайте МФТИ по адресу: http://kontrolnaya.mipt.ru.

Источник: сайт министерства образования Рязанской области