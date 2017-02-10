Хозяйке «резинового дома» в одном из райцентров Рязанской области грозит крупный штраф

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции и регионального УФСБ в ходе проверки жилого массива города Спас-Клепики выявили, что 49-летняя местная жительница в своем доме фиктивно поставила на учет двух граждан Республики Молдова. Об этом информирует сайт регионального УМВД России.

В отношении хозяйки «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнице грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 02 или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18.