В Рязани столкнулись «Субару» и «Ауди»

Травмы получил один из водителей

Вчера в 9 часов 30 минут в Рязани напротив дома №1 на улице Кольцова 20-летний житель города Тулы, управляя автомобилем «Субару», при развороте вне перекрестка совершил столкновение с двигающимся со встречного направления автомобилем «Ауди» под управлением 31-летнего рязанца. Об этом информирует сайт регионального УМВД России.

В результате столкновения водитель автомашины «Ауди» с полученными травмами обращался за медицинской помощью в больницу.