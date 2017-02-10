61 машина вывозила снег с улиц Рязани сегодня ночью

Как информирует сайт администрации Рязани, в ночь с 9 на 10 февраля вывоз снега производился с улиц Павлова, Есенина, Сенной, Николодворянской, Новослободской, Кремлевского вала, а также с каждого района областного центра. Вывезено 340 кубических метров снега.

Сегодня в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 4 трактора, 4 погрузчика, 16 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Проезжая часть дорог Рязани на опасных участках обрабатывается пескосоляной смесью. Очищенные тротуары также обрабатываются механизировано и вручную.

Всего с начала зимнего периода с улиц города было вывезено 115 166 кубометров снега.