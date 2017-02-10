Рязанцы вновь будут кидать валенки

135-летию со дня рождения К.И. Чуковского посвящен в этом году межрегиональный молодежный фестиваль «Рязанский валенок»

Он стартует уже сегодня вечером и пройдет в наступающие выходные на базе отдыха «Мещера» в Клепиковском районе. В фестивале примут участие 13 рязанских дружин и 3 дружины, представляющие Московскую, Вологодскую и Ярославскую области. Все они сформированы на базе учебных заведений, предприятий, организаций.

Традиционно команды будут состязаться в творческих, спортивных, интеллектуальных состязаниях. Кроме того, отдельные соревнования ждут и воевод (капитанов команд).

Дружина, занявшая 1-е место, получает валенки с 10-рублевыми монетами на сумму 7000 рублей; дружина, занявшая 2-е место – валенки с 5-рублевыми монетами на сумму 5000 рублей; дружина, занявшая 3-е место – валенки с монетами достоинством 1 и 2 рубля на сумму 3000 рублей.