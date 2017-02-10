В Окском заповеднике Рязанской области день рождения отметили выставками

82 года исполнилось Окскому государственному заповеднику. К этому событию приурочены две выставки, открывшиеся в визит-центре заповедника

Фотовыставка, посвященная научной и эколого-просветительской деятельности Окского заповедника, знакомит с различными рабочими моментами из жизни сотрудников. Авторы фотографий – сотрудники Окского заповедника.

Вторая выставка – картины Юлии Гольцевой «Живая живопись». Юлия является членом Союза художников России. В 2003 г. окончила живописно-педагогическое отделение Рязанского художественного училища им. Г. К. Вагнера. В 2009 г. - Воронежскую государственную академию искусств, факультет станковой живописи. В настоящее время занимается свободным творчеством, преподает. Она участница российских и международных выставок и пленэров. Работы художницы находятся в частных коллекциях России, Франции, Сербии, Черногории, Липецкой государственной картинной галерее.

Основная часть выставки посвящена Окскому заповеднику. Это этюды, написанные с натуры, и творческие работы.