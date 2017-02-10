В прошлом году в Рязанской области 3925 должникам временно запретили управлять транспортными средствами

Как сообщает сайт УФССП России по области, в прошлом году судебные приставы-исполнители получили возможность временно ограничивать должников в специальном праве.

Всего за прошлый год судебные приставы вынесли 3924 постановления об ограничении должников в праве управления автомобилями и одно постановление, ограничивающее гражданина в праве управлять самоходной машиной. Подавляющее большинство должников, которых таким образом наказали приставы, – алиментщики (3431 гражданин), 151 должник был ограничен в спецправе из-за задолженности по административным штрафам, 147 постановлений вынесли в отношении тех, кто накопил долг из-за взыскания ущерба, причиненного преступлением.

С должников взыскали более 6,3 миллиона рублей.