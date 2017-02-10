В Рязанском представительстве в Москве обсудили подготовку к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина

Эту дату вся Россия отметит в 2020 году

Во встрече, проходившей под председательством вице-губернатора С.В. Филимонова, приняли участие руководитель представительства правительства Рязанской области в Москве Н.М. Комков, министр культуры и туризма региона В.Ю. Попов, член Общественной палаты РФ, руководитель Есенинского научного центра РГУ имени С.А. Есенина О.Е. Воронова, учёный секретарь Государственного музея-заповедника С.А. Есенина У.А. Титова. Столичные учреждения и организации представляли директор Института мировой литературы РАН доктор филологических наук В.В. Полонский; член-корреспондент РАН, заведующая отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Н.В. Корниенко; руководитель Есенинской группы ИМЛИ РАН доктор филологических наук Н.И. Шубникова-Гусева; председатель Международного есенинского общества «Радуница», учёный секретарь Есенинской группы ИМЛИ РАН М.В. Скороходов; секретарь Союза писателей России, главный редактор журнала «Московский вестник» В.А. Силкин; исполнительный директор Рязанского землячества в Москве Ю.Н. Васюнькин, ответственный секретарь землячества Л.А. Серебрякова.

Участники встречи дали высокую оценку многолетнему плодотворному сотрудничеству Института мировой литературы РАН с Рязанским регионом. Отмечалось, что в рамках поручений Президента РФ В.В. Путина по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь» это взаимодействие выходит на качественно новый уровень.

Одной из главных тем заседания являлась инициатива российской культурной и научной общественности об объявлении 2020 года Годом Есенина в России, поддерживаемая правительством Рязанской области, академическим и писательским сообществом.

Учёные-есениноведы ИМЛИ РАН представили информацию о состоянии работы над Есенинской энциклопедией, вступившей в завершающий этап. Это будет уникальное издание в трёх выпусках, содержащих около 2,5 тысяч справочных статей о различных гранях биографии и творчества Есенина, его окружении, роли наследия великого поэта в отечественной и мировой культуре, истории научного изучения и переводов его произведений на иностранные языки, есенинских музеях и памятных местах.

С рязанской стороны была выражена готовность оказать всемерную поддержку масштабному академическому проекту мирового культурного значения. Отмечалась и серьёзная научно-культурная значимость проекта Есенинского центра РГУ имени С.А. Есенина «Всемирная карта есенинских мест», необходимость продолжения работы над ним. Было поддержано предложение профессора О.Е. Вороновой о мерах по мемориализации есенинских мест в зарубежных странах, имеющей особое значение в укреплении межкультурных связей и развитии международного туризма. Говорилось и о перспективах более глубокого раскрытия туристического потенциала Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, представления его коллекций на зарубежных выставочно-экспозиционных площадках.

Подводя итоги состоявшегося содержательного диалога, С.В. Филимонов отметил его конструктивный характер и перспективную направленность. Руководитель Рязанского представительства в Москве Н.М. Комков подтвердил готовность оказывать действенную поддержку реализации программных мероприятий, посвящённых очередной юбилейной есенинской дате, которую через несколько лет будет отмечать вся Россия.