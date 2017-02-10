В «золотой» успех сборной России на Универсиаде внесли вклад рязанцы

Убедительной победой россиян в Алма-Ате завершилась XXVIII Всемирная зимняя Универсиада. Наша команда завоевала 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей. Второе место заняли представители Казахстана (11, 8 и 17), третье – спортсмены Южной Кореи (11, 5 и 5).

Обладателем золотой медали стал лыжник, выпускник академии ФСИН России Кирилл Вичужанин, выступавший на этапе эстафеты 4х7,5 километра. Наш квартет опередил хозяев соревнований и чехов. В индивидуальных гонках Вичужанин показал седьмой и девятый результаты.

«Золото» Универсиады в турнире по хоккею с шайбой завоевали россиянки, в финальном матче победившие канадок – 4:1. Наша сборная была создана на базе хоккейного клуба «Торнадо» из подмосковного Дмитрова, в котором должность спортивного директора занимает Алексей Жеребцов. До этого он был одним из лучших игроков главной хоккейной команды Рязанской области, а затем успешно работал в тренерском штабе нашей дружины.