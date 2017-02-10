Главная женская волейбольная команда Рязанской области готовиться сразиться с командой из Брянска

Сейчас она занимает пятое место в своей группе, опережая идущий следом коллектив из Брянска. Именно с этой командой предстоит встретиться «Рязани» дома, на паркете спорткомплекса Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина 11 и 12 февраля. Начало матчей – в 17 часов и 12.00.

Следует заметить, что ранее в гостях рязанки уступили брянским волейболисткам с одинаковым счетом – 2:3 и 2:3. Но с каждым матчем наша дружина прибавляет в мастерстве: накануне, в очередном туре, играя на выезде, она поделила успех в поединках с занимающим третье место «Обнинском»: в первом одержала победу (0:3), во втором уступила (1:3), так что есть надежда – в ближайших домашних матчах «Рязань» улучшит свое турнирное положение. А регламент соревнований таков: в следующую стадию выходят три сильнейшие команды от группы, по итогам которой соперницы разыграют места с первого по шестое, а победительницы добудут путевку в класс «А».