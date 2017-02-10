У главной хоккейной команды Рязанской области есть реальные шансы продолжить борьбу за награды в чемпионате России

В очередные календарные дни чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань» была свободна от игр, а соперники провели свои матчи: «Буран» уступил динамовцам из Балашихи (2:3) «Нефтяник» нанес поражение «Ижстали» (2:1), «Барс» проиграл «Торосу» – 0:3. Результаты этих поединков не повлияли на турнирное положение команд. С отрывом в четыре очка от ближайшего соперника – клуба «СКА-Нева» – лидируют торпедовцы из Усть-Каменогорска. «Рязань» занимает тринадцатое место, а в турнир плей-офф, напомним, выходят шестнадцать сильнейших коллективов. Нашей дружине в регулярном чемпионате осталось сыграть четыре матча, и все – на выезде. Самыми трудными, конечно же, станут два ближайших поединка: 13 февраля «Рязань» сыграет с идущей на третьей позиции «Сарыаркой» (Караганда), а спустя два дня встретится с единоличными лидерами турнира – торпедовцами из Усть-Каменогорска. Чтобы продолжить спор за награды «Братины», рязанцам надо одержать хотя бы одну победу в четырех гостевых поединках.