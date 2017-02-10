В Рязанской области полицейские раскрыли кражу со взломом

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился житель села Ерахтур Шиловского района, который сообщил, что заметил, что в доме, хозяева, которого уже несколько дней в отъезде, приоткрыта дверь. Полицейские выяснили, что дверь взломали, а из жилища пропал ТВ-ресивер.

Оказалось, местные жители заметили, как у этого дома крутился 35-летний житель села. Оперативники уголовного розыска его разыскали и провели в его доме досмотр, в ходе которого нашли похищенный ресивер.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Подозреваемого взяли под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.