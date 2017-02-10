Рязанские футболистки из команды «Сокол-1» победили на первенстве области по мини-футболу

Как сообщает сайт администрации города, в физкультурно-спортивном комплексе «Александр Невский» прошло первенство Рязанской области по мини-футболу среди девушек 2003-2004 годов рождения. В соревнованиях приняло участие шесть команд из Захаровского и Александро-Невского районов, Шацка и Рязани.

По итогам проведенных игр победу одержала рязанская команда «Сокол-1», на втором месте – «Плахино» Захаровского района, третье место поделили команды спортшкол «Александр-Невский» и «Атлет» из Шацка.