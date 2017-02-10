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Главная страница / Новости Рязани и области
10.02.2017, 16:47
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Экономика
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В Рязанской области продолжается рост производства молока

В январе в области производство молока в хозяйствах всех категорий составило 30,7 тыс. тонн, что на 1,5 тыс. тонн больше уровня прошлого года (105% к показателю января 2016 года).

Как сообщили в региональном минсельхозе, производство молока в сельскохозяйственных предприятиях за январь увеличилось и составило 27,3 тыс. тонн, что больше на 1,6 тыс. тонн уровня прошлого года (106,2%). Валовое производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось на 100 тонн или на 24% по сравнению с январем прошлого года.

Лидером по валовому производству молока остается Рязанский район, аграриями которого произведено 4485 тонн, что составило 16,3% от областного объёма. Производство молока в хозяйствах Рыбновского района составило 3355 тонн (12,2%), Старожиловского – 2516 тонн (9,1%), Захаровского – 2574 тонны (9,4%).

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№ 25 (5312) от
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