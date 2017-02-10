В Рязани стартовали чемпионат и первенство региона по плаванию

Соревнования проходят с 10 по 12 февраля на базе медуниверситета в бассейне «Аквамед»

В них принимают участие профессиональные спортсмены, юниоры и ветераны региона.

В состязательной программе пловцов ожидают отборочные этапы и финальные заплывы. В итоге определятся сильнейшие спортсмены, которые отправятся на чемпионаты и Первенства ЦФО и России, а также на Зональные соревнования II этапа VIII Летней спартакиады учащихся России.

Участников соревнований поприветствовал ректор вуза Роман Калинин.

– Мы рады, что чемпионат и первенство области проходят именно в нашем бассейне. Надеемся, что вам здесь понравится, и вода будет легкой, – отметил Роман Евгеньевич. - Желаю успехов и побед!

Закрытие соревнований пройдет 12 февраля.