В Рязани стартовали чемпионат и первенство региона по плаванию
Соревнования проходят с 10 по 12 февраля на базе медуниверситета в бассейне «Аквамед»
В них принимают участие профессиональные спортсмены, юниоры и ветераны региона.
В состязательной программе пловцов ожидают отборочные этапы и финальные заплывы. В итоге определятся сильнейшие спортсмены, которые отправятся на чемпионаты и Первенства ЦФО и России, а также на Зональные соревнования II этапа VIII Летней спартакиады учащихся России.
Участников соревнований поприветствовал ректор вуза Роман Калинин.
– Мы рады, что чемпионат и первенство области проходят именно в нашем бассейне. Надеемся, что вам здесь понравится, и вода будет легкой, – отметил Роман Евгеньевич. - Желаю успехов и побед!
Закрытие соревнований пройдет 12 февраля.
10 февраля 2017