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Главная страница / Новости Рязани и области
10.02.2017, 17:08
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В воскресенье в Рязани временно перекроют автомобильное движение на участке одной из автодорог

Движение пассажирского транспорта будет организованно по временной схеме

Сайт администрации города сообщает, что 12 февраля с 06.00 до 08.30 будет полностью перекрыто движение транспорта на участке дороги от Октябрьской улицы до проезда Шабулина.

Движение городского пассажирского транспорта на это время будет организовано по следующей схеме:

- троллейбусы маршрута №4 при движении со стороны Комбайнового завода после остановки общественного транспорта «3-й квартал» будут следовать по улице Интернациональной (остановка «2-й квартал»), улице Молодцова, улице Октябрьской, далее от остановки «Рязанская таможня» по своему маршруту; при движении в сторону Комбайнового завода после остановки «Детский мир (ул. Народный бульвар)» следуют по улице Октябрьской, улице Молодцова, улице Интернациональной (остановки «2-й квартал»), далее от остановки «3-й квартал» по своему маршруту;

- автобусы маршрутов: 50М2, 58М2, 70М2, 73М2, 75М2 при движении в центр города после остановки «Депо №2» следуют по проезду Шабулина до завода «Красное знамя», по улице Октябрьской, далее от остановки «Рязанская таможня» по своему маршруту; при движении из центра города после остановки «Рязанская таможня» следуют по улице Октябрьской в сторону завода «Красное знамя», по проезду Шабулина, далее от остановки «Депо №2» по своему маршруту.

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№ 25 (5312) от
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