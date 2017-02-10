Жители Рязанской области поохотились на территории охранной зоны

Вместо добытой дичи им грозит штраф до 200 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев

Сайт УМВД России по области сообщает, что в полицию обратился инспектор Михайловского охотхозяйства, который сообщил, что во время обхода зоны охраны охотничьих ресурсов у деревни Березово он обнаружил следы отстрела животных. Полицейские на месте незаконной охоты нашли следы снегоходов, на которых увезли убитых животных – пять косуль и кабана. Следы снегоходов вывели полицейских к месту, где злоумышленники разделали туши животных и погрузили мясо на машины. Опытные полицейские по следам шин предположили, что злоумышленники передвигались на автомобилях «Нива» и «УАЗ». Опросив жителей ближайших населенных пунктов, сотрудники полиции выяснили, что похожие автомобили видели в селе Печерники.

Вскоре полицейские нашли машины злоумышленников и установили, что к незаконной охоте причастны 34-летний житель Михайлова и 26-летний житель Михайловского района. У них обнаружили и изъяли туши незаконно добытых животных, два охотничьих ружья и топор.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ. Им грозит штраф до 200 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев.