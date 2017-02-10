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Главная страница / Новости Рязани и области
10.02.2017, 17:37
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Общество
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В Рязани назвали имена лучших молодых профессионалов

Автор фото: Вероника Шелякина | В Рязани назвали имена лучших молодых профессионалов
Фото: Вероника Шелякина.

Сегодня в правительстве области наградили призеров и победителей регионального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia, который проходил в регионе с 7 по 9 февраля. Золотые, серебряные и бронзовые медали получили молодые сварщики, электрики, отделочники, швеи, медсестры, кондитеры, столяры, парикмахеры, лаборанты, а также юные робототехники. За звание самых умелых боролись на своих площадках студенты рязанских ссузов и вузов, начинающие рабочие. К каждому конкурсанту был прикреплен эксперт-профессионал, который наблюдал за ходом работ и ставил оценки.

Приветствуя молодых профессионалов и их наставников, вице-губернатор Сергей Филимонов подчеркнул, что во время чемпионата ребята продемонстрировали глубокие теоретические знания, способность эффективно применять их на практике, доказали, что смогут стать настоящими мастерами своего дела. Вице-губернатор выразил надежду, что в скором времени победители и призеры регионального чемпионата рабочих профессий пополнят трудовые коллективы предприятий и организаций области.

– Сегодня в регионе делается все, чтобы повысить конкурентоспособность молодежи, обеспечить качественную подготовку специалистов по наиболее востребованным в экономике и социальной сфере профессиям, создать необходимые условия для их трудоустройства. И эта работа будет продолжена, – заверил собравшихся Сергей Филимонов.

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