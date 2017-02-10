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10.02.2017, 17:45
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Спорт
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У рязанских баскетболистов впереди матч с командой из Ижевска и четыре домашних игры

В чемпионате страны среди клубов Суперлиги в единоличные лидеры вышли баскетболисты из Новосибирска: одноименная команда на три победы опережает ближайших преследователей – «Университет-Югру» из Сургута и «Самару». Крайне неудачно в нынешнем сезоне выступают рязанцы: сейчас они занимают одиннадцатое место из тринадцати стартовавших коллективов. Наша дружина имеет только теоретические шансы на выход в турнир плей-офф, участники которого продолжат борьбу за награды, ведь впереди у БК «Рязань» – серьезнейший экзамен из шести матчей. Первый из них состоится в гостях против занимающей седьмую позицию команды «Купол-Родники» (Ижевск), а затем состоятся четыре домашних поединка: на паркете Дворца детского творчества наша дружина 23 февраля встретится с опережающей нас «МБА» из Москвы, тремя днями спустя – с БК «Университет-Югра», 5 марта – с «Самарой», занимающими соответственно второе и третье места в турнирной таблице. Регулярный чемпионат «Рязань» завершит гостевыми матчами против «Сахалина» из Южно-Сахалинска и «Спартака-Приморья» (Приморский край), идущих на шестой и четвертой позициях.

Напомним, в главный турнир плей-офф выходят восемь клубов. В случае неудачного выступления рязанцев, а в итоге – непопадания в заветную восьмерку, турнир для БК «Рязань» не закончится. Четверка сильнейших из главного турнира продолжит спор за награды, а второй квартет померится силами с командами, занявшими в «регулярке» места, начиная с пятого. Скорее всего, в этих, утешительных, соревнованиях и предстоит выступить рязанцам.

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