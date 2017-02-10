В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидирует «Автоимпорт»

На старте очередного, тринадцатого, тура он убедительно, со счетом 5:1, победил «Энергию». Отличился Сергей Прудников: ему удалось сделать хет-трик – забросить три шайбы в ворота соперников. Остальные матчи завершились так: «Здоровье» – «Сокол» – 4:1, «Шкода-Рязань» – «ВДВ-Рязань» – 4:0, «Витязь» – «Сталькомплект» – 2:3, «Динамо» – «Дядьково» – 3:2.

11 февраля в Сасове местный клуб будет принимать хоккеистов из «Лесного» (начало – в 19.00), а на главной арене Дворца спорта «Олимпийский» в 22.45 скрестят клюшки «Держава» и «Восход СУ-2». Завершится тур матчем между «Империей» и ХК «Рыбное» 12 февраля, который также состоится на главной арене ДС «Олимпийский» (начало – в 22.30).