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10.02.2017, 17:57
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Общество
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В Рязанской области директора управляющей компании оштрафовали за то, что организация не выполнила требования прокурора

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области, в ноябре прошлого года прокуроры проверили, насколько тщательно соблюдается законодательство в сфере обеспечения безопасности внутридомового газового оборудования в селе Елино Захаровского района. Выяснилось, что в двух домах, находящихся в управлении ООО «Елинское ЖКХ», частично разрушена кирпичная кладка и штукатурка оголовков вентиляционных каналов и дымоходов.

В адрес ООО «Елинское ЖКХ» в ноябре прошлого было внесено представление, но реакций на него не было. Организация требований прокуроров не выполнила и нарушения не устранила. В январе этого года прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении ООО «Елинское ЖКХ» устранить нарушения. В отношении директора организации за неисполнение законных требований прокурора возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (статья предусматривает наказание в виде штрафа).

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