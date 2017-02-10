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10.02.2017, 18:15
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Общество
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Рязанская область заняла 7 место среди регионов РФ по выполнению программы переселения из аварийного жилищного фонда

По информации ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ, на 1 февраля Рязанская область находится на 7 месте среди субъектов РФ по реализации адресной программы переселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы.

На реализацию адресной программы Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы направлено около 3,38 млрд. рублей, из них 2,06 млрд. рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 1,32 млрд. рублей – средства регионального бюджета.

В программе участвовало 45 муниципальных образований Рязанской области. Было расселено свыше 6,5 тыс. человек из 465 аварийных домов, площадью более 108 тыс. кв. м. Всего с 2013 года для переселения построен 221 многоквартирный жилой дом. По итоговому показателю выполнения программы Рязанская область на 1 февраля 2017 года заняла 7 место среди субъектов РФ.

Губернатор Олег Ковалев отметил, что строительство жилья для переселения из аварийного фонда – серьезная социально значимая задача. «Программа выполнена почти на год раньше установленного срока. Ее реализация шла под постоянным контролем, потому что очень важно обеспечить комфортабельными квартирами рязанцев, которые жили в тяжелых условиях, практически в трущобах». По словам главы региона, в настоящее время ведутся переговоры о получении дополнительного финансирования из федерального бюджета, что позволит построить жилье для людей, которые в нем нуждаются, сверх показателя, первоначально предусмотренного программой.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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