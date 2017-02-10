Министр МЧС России Владимир Пучков свою рабочую поездку в Рязанскую область начал с посещения Шиловского района

Вертолет министра МЧС приземлился на площадке возле ледовой переправы у села Юшта. Переправа начала действовать с 10 января 2017 года. Перед началом эксплуатации было проведено техническое освидетельствование автомобильной ледовой переправы инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Рязанской области.

За день по льду на другой берег Оки из райцентра проезжает до сотни автомобилей. По словам первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по чрезвычайным ситуациям по Рязанской области Магомета Дарсигова, толщина льда на переправе сейчас – около полуметра, что почти вдвое превышает норму.

Владимир Пучков вышел на лед, расспросил местных рыбаков о том, знают ли они правила безопасного поведения на реке, и даже немного поудил рыбу, но клев, по словам рыбаков, сегодня был неактивным, потому что стала меняться погода, а рыба на это чутко реагирует.

Министр МЧС ознакомился с состоянием техники, которой обеспечена Рязанская областная противопожарная спасательная служба, один из отрядов которой дислоцируется в поселке Шилово, осмотрел пункт обогрева для рыбаков. На пожарной машине Владимир Андреевич проехал в село Юшта и пообщался там с активом добровольной пожарной дружины. У случайно встретившегося на пути местного жителя поинтересовался: как быстро приезжает на вызов пожарная машина? Сельчанин сказал, что пожарные всегда действуют оперативно и долго ждать их не приходится.

В случае необходимости спасатели используют в работе судно на воздушной подушке. Министр МЧС с ветерком прокатился на нем по льду Оки и остался доволен тем, что в Шиловском районе силы и средства МЧС находятся в полной готовности к действию по спасению людей в случае чрезвычайной ситуации.

По словам главы администрации Шиловского района Василия Фомина, среди рыбаков, выходящих на лед, проводится большая профилактическая работа – беседы в ходе рейдов МЧС, напоминания о правилах на стендах возле переправы. Министр Владимир Пучков стал свидетелем того, как в этой работе используется легкомоторная авиация. С самолета были выброшены листовки с правилами оказания первой помощи пострадавшим на льду.

Оставшийся довольным положением дел в Шиловском районе, министр МЧС России Владимир Пучков отправился оттуда в Рыбновский район.