Глава МЧС РФ Владимир Пучков провел совещание в Рыбновском районе Рязанской области

В мобильном лагере МЧС в Рыбновском районе Владимир Пучков пообщался с личным составом, осмотрел образцы техники, которые рязанские спасатели используют в зимний период, а также проинспектировал состояние оборудования в передвижных мобильных пунктах.

Состоялось совещание с участием начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Сергея Филиппова, заместителя председателя правительства региона Алексея Тюменева, а также офицеров МЧС.

– В Рязанской области министерством совместно с властями на различных уровнях реализуются новые системы помощи населению в любых чрезвычайных ситуациях. Это касается внедрения новых технологий, методов межведомственного взаимодействия, а также линии связи и система «безопасный город», – отметил в ходе совещания Владимир Пучков. – Я пообщался с жителями региона, они положительно оценивают действия пожарных и спасателей, поддерживают развитие добровольных пожарных обществ и другие начинания. Мы внимательно обсудили различные сценарии действия специальных служб и их принципы взаимодействия с должностными лицами, с населением. Идет активная подготовка к весеннему паводковому периоду, в ближайшее время ожидается период плотных снегопадов, когда надо обратить внимание на оперативную расчистку дорог. А весна в Рязанской области, по прогнозам, ожидается ранняя.