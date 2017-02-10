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10.02.2017, 19:27
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Власть
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Глава МЧС РФ Владимир Пучков провел совещание в Рыбновском районе Рязанской области

Автор фото: Александр Королев | Глава МЧС РФ Владимир Пучков провел совещание в Рыбновском районе Рязанской области
Фото: Александр Королев.

В мобильном лагере МЧС в Рыбновском районе Владимир Пучков пообщался с личным составом, осмотрел образцы техники, которые рязанские спасатели используют в зимний период, а также проинспектировал состояние оборудования в передвижных мобильных пунктах.

Состоялось совещание с участием начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Сергея Филиппова, заместителя председателя правительства региона Алексея Тюменева, а также офицеров МЧС.

– В Рязанской области министерством совместно с властями на различных уровнях реализуются новые системы помощи населению в любых чрезвычайных ситуациях. Это касается внедрения новых технологий, методов межведомственного взаимодействия, а также линии связи и система «безопасный город», – отметил в ходе совещания Владимир Пучков. – Я пообщался с жителями региона, они положительно оценивают действия пожарных и спасателей, поддерживают развитие добровольных пожарных обществ и другие начинания. Мы внимательно обсудили различные сценарии действия специальных служб и их принципы взаимодействия с должностными лицами, с населением. Идет активная подготовка к весеннему паводковому периоду, в ближайшее время ожидается период плотных снегопадов, когда надо обратить внимание на оперативную расчистку дорог. А весна в Рязанской области, по прогнозам, ожидается ранняя.

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