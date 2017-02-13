БК «Рязань» одержал важную гостевую победу в Удмуртии

БК «Рязань» в гостевом матче в Ижевске в минувшую субботу сумел не только навязать борьбу хозяевам площадки из «Купола-Родников», но и в напряженной концовке справился с нервами, сумев одержать очень важную в психологическом плане победу – 72:70. Это уже третий гостевой успех «зубров» в сезоне, в то время как на своей площадке рязанцы выигрывали пока только один раз.

«КУПОЛ-РОДНИКИ» (Ижевск) – БК «Рязань» - 70:72 (21:20, 24:16, 11:17, 14:19)

Директор клуба Алексей Архипов, давший на днях интервью пресс-службе, отметил, что «зубры» здорово поработали над укреплением игровой дисциплины, многое переосмыслили и намерены через победы избавляться от ярлыка аутсайдеров.

БК «Рязань» одержал четвертую победу в сезоне (одна из них, правда, после снятия с соревнований ереванского «Урарту», идет вне зачета), закрепился на 11-м месте и сократил отставание от 10-й команды чемпионата «МБА». Еще уменьшить его у «зубров» будет возможность уже 23 февраля, когда наша команда примет москвичей на своей площадке. Начало матча в 14.00.

Текст и фото: сайт БК «Рязань»