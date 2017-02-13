БК «Рязань» одержал важную гостевую победу в Удмуртии

Областная общественно-политическая газета
20:50 МСК
Понедельник
13 февраля 2017 года
№25 (5312)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 400 старшеклассников из Рязанской области В рязанском поселке горела квартира в жилом доме Спортсмены Рязанской области завоевали 15 медалей чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по самбо Жителю Рязани за нарушение миграционного законодательства грозит штраф до 500 тысяч рублей Юные рязанцы – любители географии смогут побороться за путевки в «Артек»В Рязани стартовала Всероссийская социальная акция «Сложности перехода» За неделю в Рязанской области появились на свет 225 малышей В Рязани определили лучший школьный музей Завершены ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в Рязани На лучших спортивных площадках Рязанской области стартовал региональный чемпионат по мини-футболу Жители Рязанской области могут почувствовать себя хозяевами купеческого особняка По ряду улиц Рязани три дня будут отключать электроэнергию В Рязани стартовала благотворительная акция «Участвуйте!» В домах более чем по 30 улицам Рязани из-за аварии на трубопроводе отключили холодную воду Рязанских педагогов приглашают к участию в конкурсеВ Академии ФСИН России г. Рязани стартовали комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсовЖитель Рязани украл 16 люков с водопроводных колодцев В Рязанской области прошел региональный этап Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»На чемпионате и первенстве Рязанской области по плаванию определились сильнейшиеВ рязанском кафе можно увидеть «Сны наяву»В Рязани пройдет бал, посвященный девяти музам В Рязанской области проведены традиционные лыжные соревнования «Гонка поколений» памяти спортсменов и тренеров В Рязани на пяти площадках прошли ярмарки выходного дня Выставка художников-любителей из Санкт-Петербурга работает в рязанской галерее «Люди» Рязанские ледовые скульпторы получили два приза на фестивале в Латвии
Главная страница / Новости Рязани и области
13.02.2017, 09:00
Просмотров: 112
Спорт
Версия для печати

БК «Рязань» одержал важную гостевую победу в Удмуртии

БК «Рязань» одержал важную гостевую победу в Удмуртии

БК «Рязань» в гостевом матче в Ижевске в минувшую субботу сумел не только навязать борьбу хозяевам площадки из «Купола-Родников», но и в напряженной концовке справился с нервами, сумев одержать очень важную в психологическом плане победу – 72:70. Это уже третий гостевой успех «зубров» в сезоне, в то время как на своей площадке рязанцы выигрывали пока только один раз.

«КУПОЛ-РОДНИКИ» (Ижевск) – БК «Рязань» - 70:72 (21:20, 24:16, 11:17, 14:19)

Директор клуба Алексей Архипов, давший на днях интервью пресс-службе, отметил, что «зубры» здорово поработали над укреплением игровой дисциплины, многое переосмыслили и намерены через победы избавляться от ярлыка аутсайдеров.

БК «Рязань» одержал четвертую победу в сезоне (одна из них, правда, после снятия с соревнований ереванского «Урарту», идет вне зачета), закрепился на 11-м месте и сократил отставание от 10-й команды чемпионата «МБА». Еще уменьшить его у «зубров» будет возможность уже 23 февраля, когда наша команда примет москвичей на своей площадке. Начало матча в 14.00.

Текст и фото: сайт БК «Рязань»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:49
На чемпионате и первенстве Рязанской области по плаванию определились сильнейшие
18:44
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 400 старшеклассников из Рязанской области
18:37
В Рязани определили лучший школьный музей
18:30
Завершены ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в Рязани
18:27
В Рязани стартовала Всероссийская социальная акция «Сложности перехода»
18:20
В Рязани пройдет бал, посвященный девяти музам
17:56
Спортсмены Рязанской области завоевали 15 медалей чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по самбо
17:49
На лучших спортивных площадках Рязанской области стартовал региональный чемпионат по мини-футболу
17:48
В Рязанской области проведены традиционные лыжные соревнования «Гонка поколений» памяти спортсменов и тренеров
17:41
Рязанские ледовые скульпторы получили два приза на фестивале в Латвии
16:50
За неделю в Рязанской области появились на свет 225 малышей
16:06
Юные рязанцы – любители географии смогут побороться за путевки в «Артек»
15:57
В рязанском кафе можно увидеть «Сны наяву»
15:47
Жители Рязанской области могут почувствовать себя хозяевами купеческого особняка
15:35
В Рязани стартовала благотворительная акция «Участвуйте!»
14:53
В рязанском поселке горела квартира в жилом доме
14:51
В Рязанской области прошел региональный этап Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
14:41
Рязанских педагогов приглашают к участию в конкурсе
14:22
Выставка художников-любителей из Санкт-Петербурга работает в рязанской галерее «Люди»
14:20
В Академии ФСИН России г. Рязани стартовали комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсов
12:34
По ряду улиц Рязани три дня будут отключать электроэнергию
12:27
В Рязани на пяти площадках прошли ярмарки выходного дня
12:26
Житель Рязани украл 16 люков с водопроводных колодцев
11:41
В домах более чем по 30 улицам Рязани из-за аварии на трубопроводе отключили холодную воду
11:30
Жителю Рязани за нарушение миграционного законодательства грозит штраф до 500 тысяч рублей
11:23
Участники, гости, устроители «Лыжни России - 2017» сделали десятки фото с представителями «Рязанских ведомостей»
11:19
В ходе антиалкогольных рейдов в Рязани за выходные изъяли 54 литра спиртного
11:17
В Рязанской области система электронной очереди для организации детского отдыха оказалась эффективной
11:14
Во Всероссийской гонке «Лыжня России – 2017» приняли участие около 20 тысяч жителей Рязанской области
10:58
В Рязанской области «ГАЗ» столкнулся с «Лексусом»
Вся лента новостей
№ 25 (5312) от
10 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
За ними – будущее
Видеть перспективу
Целевые модели помогут улучшить инвестиционный климат в регионе
Подарок ученого
В Академии ФСИН России состоялись торжества, посвященные Дню российской науки
Сертификат – на развитие спорта
В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»
ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»! ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы