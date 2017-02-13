Сотни рязанцев встали на коньки

В областном центре впервые прошла общегородская акция «Все на каток!»

В минувшую пятницу в акции, организовали которую управление по физической культуре и массовому спорту, молодежная администрация и управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации Рязани, приняли участие сотни рязанцев - любители активного отдыха, поддержавшие призыв завершить трудовую неделю массовым катанием на коньках. Все желающие смогли воспользоваться советами по технике катания от инструкторов ДЮСШ Дворца спорта «Олимпийский» в рамках неформальных мастер-классов. Для пришедших на каток был организован буфет с горячим чаем и выпечкой.

В следующую пятницу, 17 февраля при условии минусовой температуры акция «Все на каток!» будет организована на катке СК «Локомотив» снова.

Текст и фото: сайт администрации Рязани