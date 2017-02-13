В выходные в Рязанской области горело производственное здание, автомобиль и 4 жилых дома

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в выходные в регионе произошло 6 пожаров, в одном из которых пострадали люди.

Возгорание в жилом доме в селе Чернава Милославского района произошло вчера рано утром. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» в 05.09. В пожаре пострадали люди, дом полностью уничтожен огнем. В настоящее время специалисты выясняют причины случившегося и оценивают ущерб. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Производственное помещение горело днем в субботу в Рязани на улице Ряжское шоссе. Ликвидировали возгорание 6 пожарных автомобилей, 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Вечером этого же дня огнеборцы в селе Лопатино Скопинского района тушили автомобиль. На пожар выезжал и принимал участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 2 человека добровольной пожарной охраны.

В воскресенье в 03.19 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Глебово Путятинского района. Горел жилой деревянный дом. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

3 пожарных автомобиля и 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы тушили жилой дом в селе Высокое Скопинского района. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» вчера в 09.31.

Вечером этого же дня произошел пожар в поселке Варские Рязанского района. Горел жилой деревянный дом с пристройками. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 7 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.