За ночь с улиц Рязани вывезли 1374 кубометра снега

Сайт администрации города сообщает, что в сегодня ночью в уборке города была задействована 71 единица техники. Снег убирали на улицах Горького, Есенина, Сенной, Ленина, Соборной, Скорбященском проезде, а также в каждом районе города.

Сегодня в уборке задействовано 4 трактора, 3 погрузчика, 16 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц города вывезли 116 781 кубометр снега.